На причале в Александровке Одесской области тонет буксир Морской поисково-спасательной службы "Аметист". Из-за аварии вокруг судна образовалось немалое пятно от нефтепродуктов.

О чрезвычайной ситуации, которая сложилась на борту "Аметиста", сообщает "Думская". Работники спасательной базы, расположенной под Черноморском, пытаются откачать воду из отсеков буксира.

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Кроме того, бойцы ГСЧС делают все возможное, чтобы уменьшить разлив топлива.

Что известно об аварии на судне "Аметист" под Черноморском

Спасательный буксир, который идет ко дну, был построен еще в 1977 году. Немалое судно длиной 58 метров может повторить судьбу танкера Delfi, который почти год лежал вблизи одесского пляжа.

"Аметист" не был введен в эксплуатацию, но находился на балансе Морской поисково-спасательной службы.

За последние годы судну могли нанести серьезные повреждения местные жители. Они, по словам спасателей, снимали перегородки и водонепроницаемые двери, чтобы сдать их на металл.

Официальных комментариев по инциденту пока нет.