На трассе под Днепром 15 ноября случилась ужасная авария. Автомобиль Volkswagen с 4 пассажирами перевернулся на бок.

ДТП произошло в районе Новомосковска, на новой Харьковской трассе. Об этом сообщает "Информатор".

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По предварительной информации, машина двигалась в Днепр. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге и машина перевернулась на бок.

Что известно о пострадавших

В результате инцидента пострадали 4 человека, которые находились в авто. У 61-летней женщины сотрясение и ушиб грудной клетки. Состояние еще троих пострадавших уточняется. На месте происшествия работают правоохранители и медики.



ДТП под Днепром 15 ноября / Фото "Информатора"



Пострадали 4 человека / Фото "Информатора"

Обратите внимание! В 2019 году на дорогах Украины случилось 160 675 ДТП. Всего погибли 3 454 человека и 32 736 травмировались. Больше об этом – читайте по ссылке.