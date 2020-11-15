Под Днепром перевернулось авто: много пострадавших
На трассе под Днепром 15 ноября случилась ужасная авария. Автомобиль Volkswagen с 4 пассажирами перевернулся на бок.
ДТП произошло в районе Новомосковска, на новой Харьковской трассе. Об этом сообщает "Информатор".
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По предварительной информации, машина двигалась в Днепр. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге и машина перевернулась на бок.
Что известно о пострадавших
В результате инцидента пострадали 4 человека, которые находились в авто. У 61-летней женщины сотрясение и ушиб грудной клетки. Состояние еще троих пострадавших уточняется. На месте происшествия работают правоохранители и медики.
ДТП под Днепром 15 ноября / Фото "Информатора"
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