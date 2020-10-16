21-летнего жителя поселка Рокитное Киевской области подозревают в совершении кражи элитного автомобиля и ДТП. Об исчезновении лимузина Lincoln Town Car сообщил полицейским владелец машины.

По словам заявителя, он оставил ключи от лимузина в салоне авто и не закрыл дверь на парковке одного из торговых центров, сообщили в полиции. Такая неосмотрительность стоила ему машины.

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Как утверждают следователи, почти одновременно с сообщением о краже патрульным поступил вызов о ДТП на одной из улиц поселка Рокитное.

Ехал по собственным делам

Оказалось, что открытый Linkoln с ключами увидел местный житель, который был пьян. Он залез в салон и уехал по собственным делам. Немалые габариты машины, а также алкогольное опьянение никак не способствовали нормальному вождению, поэтому мужчина не справился с управлением и влетел в забор. Там его и задержали.

Дорогой ремонт

Машины Linkoln являются достаточно редкими для Украины, к тому же речь идет о лимузине, найти запчасти для ремонта владельцу будет сверхсложно. Если последствия ДТП нельзя будет исправить местными мастерами без покупки деталей, их придется заказывать в Штатах. Так что, ремонт обойдется в копеечку.

Уголовное и административное наказание

Поскольку подозреваемому инкриминируют не только угон машины, но и управление ею в нетрезвом состоянии, а также совершение ДТП, мужчине "светит" сразу как уголовная, так и административная ответственность.

Если его вину признает суд, парня могут осудить на ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, а также оштрафовать.