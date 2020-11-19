Китайские геофизики с помощью сейсмографов обнаружили пласт океанической коры на глубинах от 410 до 660 километров. Это открытие позволит лучше исследовать тектонические процессы земной коры.

Для этого команда ведущих геологических институтов Китая проанализировала данные с более чем 300 сейсмологических станций, которые расположены по всей стране. Датчики регистрировали волны от землетрясений. Об этом говорится в научной работе, которую опубликовал журнал Nature Geoscience.

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Погружение на такие глубины пока невозможно

Все исследования ученые проводят косвенными методами, ведь пока не существует возможности погрузиться в недра так глубоко. Но, по мнению ученых, это открытие позволит лучше исследовать тектонические процессы земной коры.



Модель геологического строения обнаруженной аномалии / Фото Naked-science

Океаническую кору уже обнаруживали на глубинах

Ранее блоки океанической коры обнаружили на глубинах около 200 километров. Даже под воздействием высокого давления и температуры она частично сохранила свою структуру.