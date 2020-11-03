Под стенами КСУ проходит акция протеста. Граждане, обеспокоенные тем, в каком положении находится законопроект о функционировании украинского языка как государственного, продолжают прибывать к зданию суда.

Соответствующее слушание происходит в закрытом режиме. Об этом сообщает корреспондент 24 канала.

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В то же время под стенами КСУ находится много правоохранителей, которые сначала были по всему периметру Конституционного суда, а впоследствии скопились собственно у входа в здание.

Что говорят участники акции

Люди отметили, что недопустимым является то, чтобы Конституционный Суд вообще пересматривал закон о языке. В то же время активисты принесли под стены суда большой билет в Ростов – на имя Александра Тупицкого.



Активисты принесли под здание большой билет до Ростова / Фото Анны Брыковой

По словам граждан, по процедурным причинам есть очень много мнений и экспертных выводов относительно того, что КСУ не должен рассматривать представление относительно закона о языке. Он должен был вернуть его без рассмотрения, отметили украинцы.



КСУ не должен рассматривать представление относительно закона о языке / Фото nizhyn.in.ua

Что этому предшествовало

27 октября КСУ отменил антикоррупционную реформу в Украине. В частности, ликвидировали положения об уголовной ответственности за ложное декларирование, незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия НАЗК.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, отмена антикоррупционной реформы может иметь для страны крайне негативные последствия.

Конституционный суд Украины назначил на 3 ноября закрытое заседание по делу о конституционности закона О функционировании украинского языка как государственного.

Относительно соответствующего закона в КСУ обратился 51 народный депутат Украины предыдущего созыва. В основном среди этих депутатов были представители ОПЗЖ и партии "За майбутнє".



КСУ отменил е-декларирование / Инфографика 24 канала