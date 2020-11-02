Под Мариуполем жестко столкнулись две машины: водители погибли – жуткие фото
На трассе под Мариуполем произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. К сожалению, в результате столкновения погибли оба водителя.
Страшная авария случилась в понедельник, 2 ноября, под Мариуполем. Об этом сообщает Патрульная полиция Донецкой области.
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На автодороге М-14 возле села Агробаза столкнулись ЗАЗ и Renault,
- говорится в сообщении.
В результате ДТП оба водителя погибли на месте происшествия.
Движение по трассе в связи с инцидентом ограничено. Пока неизвестны причины аварии. На месте работают следователи и ГСЧС.
Под Мариуполем жестко столкнулись две машины / Фото Патрульной полиции Донетчины
В результате аварии погибли оба водителя / Фото Патрульной полиции Донетчины
На месте работают следователи и спасатели / Фото Патрульной полиции Донетчины
Смертельная авария произошла вблизи села Агробаза: смотрите карту
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