Водитель автомобиля Ford Focus 12 ноября ехал с прифронтового Мариуполя в направлении села Мелекино, но не справился с управлением. В результате машина вылетела с дороги и буквально уничтожила остановку общественного транспорта. Погибла пожилая женщина.

На остановке в ДТП находилась женщина, которая попала под бетонные конструкции, сообщили в полиции Донецкой области. 27-летний водитель машины также получил многочисленные травмы.

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Его госпитализировали в больницу. Степень тяжести повреждений владельца Ford правоохранители устанавливают.

Что известно об ужасной аварии под Мариуполем

Инцидент произошел около 13:40 возле села Рыбацкое. По предварительным данным, водитель Ford ехал на большой скорости. По крайней мере после удара остановка сложилась как карточный домик.



От остановки ничего не осталось / Фото пресс-службы полиции Донетчины

В это время на остановке находилась 70-летняя женщина. Ее фактически раздавило бетонными плитами. Она погибла мгновенно.

По факту смертельного ДТП правоохранители открыли уголовное производство. Если владельца Ford признают виновным в суде, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.



Водителя Ford госпитализировали / Фото пресс-службы полиции Донетчины

