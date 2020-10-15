Под офисом Президента в Киеве неизвестные 14 октября развернули баннер с антисемитскими высказываниями. Поэтому полиция Киева открыла уголовное производство.

Антисемитский баннер под ОПУ: что известно

Об инциденте столичную полицию сообщил исполнительный директор Объединенной еврейской общины Украины. Он к правоохранителям обратился с официальным письмом, передает пресс-служба полиции Киева.

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По данному факту начали уголовное производство. Речь идет о статье Уголовного кодекса о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Что ожидает злоумышленников

Если их найдут и докажут вину, им грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Также их лишат права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Сейчас правоохранители в рамках досудебного расследования устанавливают лиц, причастных к совершению преступления, и все обстоятельства происшествия.

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