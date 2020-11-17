Под стенами парламента утром 17 ноября предприниматели собрались на масштабный протест. Они выступают против введения кассовых аппаратов.

Так, представители движения SaveФЛП не давали народным депутатам зайти в Раду. Поэтому, правоохранителям пришлось сделать коридор для нардепов, чтобы они смогли попасть в парламент. Об этом пишет "РБК-Украина".

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Во время попыток нацгвардейцев и полиции оттеснить предпринимателей произошли столкновения.

Столкновение под Радой / Фото "РБК-Украина"

Заметим, что подобная акция уже проходила под стенами парламента 16 ноября. Тогда митингующие еще требовали отмены карантина выходного дня.

Пока же, как и в предыдущий день, предприниматели хотят, чтобы Рада рассмотрела законопроект №3853-1, в котором говорится об отмене применения регистраторов расчетных операций.

Заметим, что митингующие также перекрыли движение по улице Михаила Грушевского.

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Что говорят в полиции

Правоохранители отмечают, что взяли под усиленную охрану центр Киева.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме,

– говорится в официальном сообщении.

Правоохранители также просят организаторов и участников мероприятий не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении служебных обязанностей.

Обратите внимание! В Раде уже доработали закон об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года. Соответствующий парламентский комитет подготовил проект к повторному первому чтению.

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