Под Радой протестуют предприниматели: уже произошли первые столкновения
Под стенами парламента утром 17 ноября предприниматели собрались на масштабный протест. Они выступают против введения кассовых аппаратов.
Так, представители движения SaveФЛП не давали народным депутатам зайти в Раду. Поэтому, правоохранителям пришлось сделать коридор для нардепов, чтобы они смогли попасть в парламент. Об этом пишет "РБК-Украина".
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Во время попыток нацгвардейцев и полиции оттеснить предпринимателей произошли столкновения.
Столкновение под Радой / Фото "РБК-Украина"
Заметим, что подобная акция уже проходила под стенами парламента 16 ноября. Тогда митингующие еще требовали отмены карантина выходного дня.
Пока же, как и в предыдущий день, предприниматели хотят, чтобы Рада рассмотрела законопроект №3853-1, в котором говорится об отмене применения регистраторов расчетных операций.
Заметим, что митингующие также перекрыли движение по улице Михаила Грушевского.
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Что говорят в полиции
Правоохранители отмечают, что взяли под усиленную охрану центр Киева.
Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме,
– говорится в официальном сообщении.
Правоохранители также просят организаторов и участников мероприятий не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении служебных обязанностей.
Закон о введении кассовых аппаратов: коротко о главном
- В сентябре 2019 года парламент принял закон о внесении изменений в закон о применении кассовых аппаратов.
- Согласно ему, все предприятия, связанные с торговлей, общественным питанием или предоставлением услуг должны иметь физический или электронный кассовый аппарат.
- 17 ноября Рада планирует отложить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей до 2022 года.
- В начале ноября Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП: документ за основу поддержали лишь 212 нардепов при необходимых 226.
- Заметим, что ФЛП также выходили на протесты в начале сентября. Тогда они митинговали в правительственном квартале.
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