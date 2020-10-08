На Сумщине 7 октября произошел выброс аммиака из железнодорожной цистерны. Угрозы для жизни людей нет.

Выброс аммиака произошел неподалеку от железнодорожной станции Торопиловка. Об этом сообщила Сумская облгосадминистрация.

Читайте также Выброс аммиака произошел в порту Одесской области

Почему произошел выброс

Инцидент произошел из-за разгерметизации железнодорожной цистерны. В администрации рассказали, что узнали о выбросе из социальных сетей.

Есть ли угроза

Концентрация аммиака в воздухе является предельно допустимой и не несет угрозы жизни и здоровью жителей населенных пунктов области,

– сообщили в ОГА.

Прокуратура области открыла дело по факту выброса аммиака.