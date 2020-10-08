Под Сумами произошел выброс аммиака: видео
На Сумщине 7 октября произошел выброс аммиака из железнодорожной цистерны. Угрозы для жизни людей нет.
Выброс аммиака произошел неподалеку от железнодорожной станции Торопиловка. Об этом сообщила Сумская облгосадминистрация.
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Почему произошел выброс
Инцидент произошел из-за разгерметизации железнодорожной цистерны. В администрации рассказали, что узнали о выбросе из социальных сетей.
Есть ли угроза
Концентрация аммиака в воздухе является предельно допустимой и не несет угрозы жизни и здоровью жителей населенных пунктов области,
– сообщили в ОГА.
Прокуратура области открыла дело по факту выброса аммиака.