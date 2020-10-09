Возле села Бродецкое, в Винницкой области, произошла трагедия. На автомобиль Skoda, в котором находилось 2 человека, упало дерево.

Авария произошла вечером 8 октября в Казатинском районе. Водителя и пассажира госпитализировали с травмами, сообщает полиция Винницкой области.

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Водителя, 38-летнего жителя Киева, не удалось спасти. 66-летний пассажир, родом из Липовецкого района, до сих пор находится под наблюдением врачей, угрозы его жизни нет.



Дерево упало на автомобиль / Фото Нацполиции

Следствие выясняет все обстоятельства трагедии. Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье о нарушении ПБДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего.

Жуткое ДТП в Винницкой области

Ранее в Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Пьяный водитель Audi на большой скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя другими легковушками.

В результате аварии погибли два человека – 61-летний мужчина и 49-летняя женщина. Еще четверо получили травмы, среди них – 5-летний мальчик и его 8-летняя сестра.