Под Житомиром 12-летний мальчик заблудился в лесу и провел там всю ночь. Он спал в кустах, укрываясь хвоей и листьями, ведь температура воздуха на улице упала до 5 градусов мороза. Утром ребенок сам нашел выход из леса. Мальчика привезли в больницу с переохлаждением тела.

Подросток признался, что больше всего в лесу боялся не диких зверей, а браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирщины.

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Почему мальчик оказался в лесу сам

12-летний Саша в субботу, 5 декабря, около 15:00 поехал на велосипеде от родственников в селе Екатериновка к отцу в гаек, где он тогда работал. По дороге мальчик заблудился.

Когда вечером ребенок не вернулся домой, родные забили тревогу.

Всю ночь 400 правоохранителей, нацгвардейцев, спасателей и лесников искали пропавшего ребенка, но так и не нашли.

Когда рассвело, мальчик сам нашел дорогу и вышел из леса. Там его увидели взрослые.

Сейчас ребенок находится в больнице, медики диагностировали у него переохлаждение тела.

Эта ночь была очень тревожной не только для него, но и всех, кто приобщился к его поискам. К счастью, парень нашелся, с ним все хорошо и его осматривают медики,

– говорится в сообщении полиции.



В Житомирской области подросток провел всю ночь в лесу / Фото Полиции Житомищины