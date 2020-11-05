Архивные фото могут многое рассказать о том, как жили и где работали люди в прошлом. Но те вещи, которые раньше казались вполне нормальными, для современного человека – уже что-то странное и иногда даже смешное.

Редакция 24 канала собрала для вас самые странные профессии, которые были популярными в прошлом.

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Крысоловы

Действительно, профессия крысолов существовала не только в немецких легендах. В XIV веке христиане массово истребляли кошек, ведь считали их слугами Сатаны. Из-за этого расплодились крысы, разнесшие по всей Европе чумную блоху. Поэтому появилась срочная потребность в людях, которые бы за вознаграждение ловили и убивали крыс.

Крысоловы во время работы / Фото coma.in.ua

"Кегельные мальчики"

В ХХ веке боулинг стал очень популярным. А вот соответствующего механизма, который бы заново расставлял сбитые кегли – не было. Эту роль исполняли "кегельные мальчики".

Боулинг-центр в 1914 году / Фото fishki.net

"Человек-будильник"

Такая необычная профессия возникла, когда в Великобритании происходила промышленная революция. "Человек-будильник" стучал в окна рабочих, чтобы те вовремя проснулись. Они это делали с помощью палки или маленького камешка.

"Человек-будильник" будит рабочих / Фото fishki.net

"Фонарщик"

Когда еще не было электричества, крупные города освещали газовыми фонарями. Чтобы "включить" его, нужен был специальный человек. С помощью длинной палки "фонарщик" зажигал, тушил и заправлял уличные фонари.

Кстати, эта профессия исчезла еще раньше, чем появилось электричество. Газовые компании придумали механизм, который в определенное время самостоятельно зажигал все фонари.

"Фонарщик" на работе / Фото coma.in.ua

Похититель тел

Похитители тел были популярными в XIX веке. Найти тело легально в те времена было очень трудно, поэтому медицинские университеты прибегали к таким методам. Эти трупы использовались студентами на практических занятиях.

Похититель тел в XIX веке / Иллюстрация mi100.info

Мальчик для избиения

В средневековой Англии наказывать будущего монарха мог только его отец, но он очень часто был занят делами государства. Поэтому у каждого королевского сына в детстве был мальчик для избиения. Этот ребенок воспитывался вместе с наследником престола и они всегда были вместе. В случае непослушания сына монарха, мальчика для избиения могли бить няньки и учителя.

Мальчик для избиения / Иллюстрация p-dir.net.ua