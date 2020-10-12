Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную схему подделки документов. Трое жителей Ровненщины изготавливали фальшивые паспорта резидентов Евросоюза.

Что известно о схеме

Для желающих трудоустроиться за границей дельцы изготавливали фальшивые ID-карты резидентов стран Евросоюза, выдавав их как официальные документы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Для изготовления подделок сообщники устроили 5 подпольных "типографий" во Львове, Дрогобыче и нескольких населенных пунктах Ровненской области. "Типографии" действовали в частных домах.

Такой комплект документов стоил около 300 евро. Кстати, подделку документов прикрывало агентство по подбору персонала для работы в европейских странах.

В домах организаторов схемы нашли черновую документацию, банковские карты, мобильные телефоны, а также оргтехнику, которую использовали для изготовления фальшивок.

Что такое паспорт резидента ЕС? Такой документ дает иностранцам возможность на легальное, долгосрочное проживание в Евросоюзе. Как правило, такие паспорта делают люди, которые постоянно работают за границей, но не имеют гражданства страны ЕС.

Что грозит злоумышленникам

Правоохранители расследуют дело как подделку документов и незаконную переправку людей через госграницу. Поэтому дельцам грозит до 7 лет тюрьмы.



Обыски в квартирах организаторов схемы / Фото СБУ



Обыски в квартирах организаторов схемы / Фото СБУ