Депутаты должны рассмотреть законопроект о КСУ, который подал в Раду президент Украины. Он предусматривает прекращение полномочий действующего состава Конституционного Суда. Сейчас в "Слуге народа" нет четкой позиции внутри фракции. Депутаты отмечают, что пока думают, поддерживать ли проект закона.

В частности, парламентарии проводят консультации по ситуации, которая сложилась с судьями КСУ. Об этом сообщает 24 канал.

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Сейчас сложилась довольно патовая ситуация. И при этом кто-то должен брать на себя ответственность за это. Поэтому представители монобольшинства прокомментировали, если "Слуга народа" поддержит это решение, то они будут голосовать.

Нардеп от президентской фракции Данил Гетманцев заметил, "слуги" понимают, что у Верховной Рады нет полномочий приостанавливать работу КСУ.

Будет ли поддержан законопроект в том виде, в котором его подал президент – будем обсуждать и на фракции, и, возможно, в зале,

– пояснил он.

Также депутат не уверен, что текст этого законопроекта в конце концов останется таким же, который был в начале.

Депутаты хотят восстановить е-декларирование по новому закону

2 ноября перед заседанием согласительного совета председатель ВР пригласил к себе представителей разных фракций, чтобы обсудить ситуацию с КСУ. В частности, был предложен альтернативный вариант: восстановить текст положений об электронном декларировании в том виде, в котором они были до решения КСУ.

"И одновременно в течение 2 месяцев внести изменения, учитывающие положения КСУ. Будет политический компромисс, чтобы это принять", – прокомментировал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Обратите внимание! 29 октября Владимир Зеленский внес в Раду "Проект Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству". Подробнее об этом законопроекте – читайте по ссылке.



Главное о решении Конституционного Суда / Инфографика 24 канала