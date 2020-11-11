Украинский МИД отреагировал на прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. В частности, в учреждении поддерживают территориальную целостность Азербайджана в международно признанных границах.

Как отреагировали в МИД

Украина приветствует прекращение боевых действий между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявили в МИД.

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В министерстве отметили, что следующим шагом должно быть восстановление жизнедеятельности региона. Также в учреждении обратили внимание на продолжение усилий для мира на основе международного права.

Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджана в международно признанных границах,

– говорится в заявлении.

В МИД отметили, что этот принцип является основополагающим для Украины, ведь страна до сих пор страдает от российской агрессии. Кроме того, часть нашей территории находится под временной оккупацией России.

Прекращение конфликта в Нагорном Карабахе: что нужно знать

Армения, Азербайджан и Российская Федерация 9 ноября подписали соглашение, которое предусматривает прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренностям, в регионе должны разместить российских миротворцев.

О границах: Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский и Лачинский районы. Однако Ереван будет контролировать Лачинский коридор, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не затрагивать города Шуши.

Правда, 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что несмотря на соглашение, боевые действия в регионе продолжаются.

Подробнее о ходе конфликта в Нагорном Карабахе читайте здесь.