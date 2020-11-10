В октябре в Украине зафиксировали резкий прирост новых больных коронавирусом. Из-за этого в стране хотят усилить карантин и ввести новые запреты. Предлагаем вам высказать свое мнение: поддерживаете ли вы намерение властей ввести новые карантинные ограничения.

Власти уже приняли ряд новых ограничений, сообщает 24 канал.

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Какие ограничения введут

К примеру, Рада одобрила закон, согласно которому людей будут штрафовать за пребывание без маски в общественных местах и транспорте. Размер штрафа составит от 170 до 255 гривен.

Кроме этого, в Минздраве планируют ввести карантин выходного дня. В такие дни существенно ограничат деятельность заведений питания и развлечений. По словам главы Минздрава Максима Степанова, в выходные будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправки и ветеринарные аптеки.

Обратите внимание! Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Согласно нему, страну поделили на 4 зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Правда, из-за большого количества больных сейчас Украина является "красно-оранжевой".

К слову, за сутки 9 ноября в Украине обнаружили 10 179 больных коронавирусом. Всего инфицировались более 479 тысяч украинцев.

Примите участие в опросе и выскажите свое мнение относительно того, поддерживаете ли намерение властей ввести новые карантинные ограничения.