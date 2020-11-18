Значительная часть европейцев выступает за присоединение Украины к Европейскому Союзу. Однако вступление страны в Североатлантический альянс поддерживают меньше людей.

Наибольшую поддержку среди европейцев Украина имеет относительно вступления в ЕС. Об этом свидетельствует опрос Центра "Новая Европа", провело соцагентство Kantar Profiles Devision. Кстати, опрашивали жителей Франции, Германии, Италии и Польши.

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Сколько европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО

Вступление в НАТО поддерживают 38% опрошенных.

Присоединение Украины к ЕС – 55%.

Не поддерживают вступление Украины ни в НАТО, ни в ЕС – около 28,5%.

Какие страны поддерживают вступление Украины

Членство в ЕС:

Польша – 69.5%,

Италия – 61.6%,

Германия – 47%,

Франция – 42.6%.

Вступление в НАТО:

Франция – 39.9%,

Польша – 33.3%

Германия – 31,3%,

Италия – 31.3%.



Результаты опроса / Скриншот с сайта Центра " Новая Европа"

Почему некоторые европейцы против вступления Украины

Одним из препятствий Украины на путь в ЕС отметили коррупцию. Чаще всего такого мнения придерживаются немцы – 58%. При этом в Италии так думают 29,1%.

Второе по значению препятствие – экономика, ее нужно существенно улучшить.

Заметим, Польша ассоциирует Украину с мигрантами и бедностью, Германия и Франция – с войной.

Обратите внимание! В ходе исследования было опрошено более 4 тыс. респондентов в возрасте от 18+ до 65 лет, которые ответили на шесть вопросов, включая один открытый.

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