Поддерживают ли европейцы вступление Украины в НАТО и ЕС: опрос
Значительная часть европейцев выступает за присоединение Украины к Европейскому Союзу. Однако вступление страны в Североатлантический альянс поддерживают меньше людей.
Наибольшую поддержку среди европейцев Украина имеет относительно вступления в ЕС. Об этом свидетельствует опрос Центра "Новая Европа", провело соцагентство Kantar Profiles Devision. Кстати, опрашивали жителей Франции, Германии, Италии и Польши.
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Сколько европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО
- Вступление в НАТО поддерживают 38% опрошенных.
- Присоединение Украины к ЕС – 55%.
- Не поддерживают вступление Украины ни в НАТО, ни в ЕС – около 28,5%.
Какие страны поддерживают вступление Украины
Членство в ЕС:
- Польша – 69.5%,
- Италия – 61.6%,
- Германия – 47%,
- Франция – 42.6%.
Вступление в НАТО:
- Франция – 39.9%,
- Польша – 33.3%
- Германия – 31,3%,
- Италия – 31.3%.
Результаты опроса / Скриншот с сайта Центра " Новая Европа"
Почему некоторые европейцы против вступления Украины
Одним из препятствий Украины на путь в ЕС отметили коррупцию. Чаще всего такого мнения придерживаются немцы – 58%. При этом в Италии так думают 29,1%.
Второе по значению препятствие – экономика, ее нужно существенно улучшить.
Заметим, Польша ассоциирует Украину с мигрантами и бедностью, Германия и Франция – с войной.
Путь Украины в ЕС и НАТО: последние новости
- Президент Владимир Зеленский во время визита в Лондон в октябре подчеркнул, что Украине нужен план действий по членству в НАТО.
- Правда, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина будет в НАТО и без плана действий.
- Посол Литвы Вальдемарас Сарапинас утверждает, что Украину могут объявить кандидатом на вступление в Альянс и ЕС в 2027 году.
- Кстати, США считают агрессию России и коррупцию главными вызовами Украины на пути к членству в ЕС и НАТО.
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