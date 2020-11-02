В условиях отсутствия правообладания зачастую декларации – это единственный доступный гражданам рычаг влияния на политиков и чиновников. И такая доступность информации шанс заставить коррупционеров понести политическую ответственность.

Журналисты 24 канала решили поинтересоваться у украинцев, считают ли они, что электронные декларации нардепов и чиновников должны быть общедоступными.

К слову Разумков внес в Раду альтернативный законопроект о роспуске Конституционного Суда

Сегодня к деятельности Конституционного суда приковано особое внимание. А все из-за решения, которое они приняли 27 октября. Так, судьи на закрытом заседании фактически отменили уголовную ответственность за недостоверные данные в декларациях.

После этого Владимир Зеленский созвал СНБО и заседание правительства, где распорядились восстановить доступ к е-деклараций.

Президент подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству". Он предлагает признать решение суда "ничтожным" и лишить его правовых последствий.

Что думают о прозрачном декларировании украинцы – смотрите в видео 24 канала:



Главное о решении Конституционного Суда / Инфографика 24 канала