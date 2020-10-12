Польша поддерживает Украину в вопросе возвращения в ее состав оккупированных Донбасса и Крыма. Анджей Дуда заявил, что санкции против РФ должны продолжаться до момента деоккупации.

На совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции Анджей Дуда, который находится с визитом в Киеве, заявил, что вопрос сотрудничества Украины и Польши определили в совместной декларации. Об этом сообщает 24 канал.

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По его словам, в ней речь идет о взаимодействии в сферах экономики, политики, безопасности и истории.

Поддержка территориальной целостности Украины

Польша стоит бок о бок с Украиной в вопросе границ и того, что они должны быть возвращены к международно признанных,

– заявил Дуда.

И уточнил, что речь идет о возвращении Россией оккупированных территорий Донбасса и Крыма в состав Украины.

Кроме того, польский президент отметил, что санкционная политика в отношении РФ должна продолжаться.

"Санкции, которые в связи с российской агрессией были приняты, для нас понятны", – уточнил он.

К слову, лидер Польши прокомментировал также общее историческое прошлое обеих стран. Вместе с Зеленским они сделали совместное заявление. В нем осуждают надругательство над украинским памятниками в Польше и польскими памятниками памяти в Украине.

Справка. Президент Польши прибыл в Украину 12 октября. В планах визита – посещение Одессы вместе с президентом Зеленским. Кроме того, польский лидер уже почтил жертв сталинизма на польском военном кладбище в Быковне.