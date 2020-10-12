Польша находится бок о бок с Украиной в вопросе границ, – Дуда
Польша поддерживает Украину в вопросе возвращения в ее состав оккупированных Донбасса и Крыма. Анджей Дуда заявил, что санкции против РФ должны продолжаться до момента деоккупации.
На совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции Анджей Дуда, который находится с визитом в Киеве, заявил, что вопрос сотрудничества Украины и Польши определили в совместной декларации. Об этом сообщает 24 канал.
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По его словам, в ней речь идет о взаимодействии в сферах экономики, политики, безопасности и истории.
Поддержка территориальной целостности Украины
Польша стоит бок о бок с Украиной в вопросе границ и того, что они должны быть возвращены к международно признанных,
– заявил Дуда.
И уточнил, что речь идет о возвращении Россией оккупированных территорий Донбасса и Крыма в состав Украины.
Кроме того, польский президент отметил, что санкционная политика в отношении РФ должна продолжаться.
"Санкции, которые в связи с российской агрессией были приняты, для нас понятны", – уточнил он.
К слову, лидер Польши прокомментировал также общее историческое прошлое обеих стран. Вместе с Зеленским они сделали совместное заявление. В нем осуждают надругательство над украинским памятниками в Польше и польскими памятниками памяти в Украине.