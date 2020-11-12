Синоптики спрогнозировали, что в 2020 году будет одна из самых теплых зим за последние годы. Однако это не значит, что не нужно готовить авто к смене сезона. Есть определенные советы, как это сделать правильно.

О различиях между видами резины и лайфхаках по подготовке к зиме рассказал автомобильный эксперт Сергей Волощенко. Об этом сообщает 24 канал.

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► Замена летней резины на зимнюю

Делать это стоит уже сейчас, в ноябре. Дело в том, что пока средняя дневная температура воздуха – около 7 градусов. Это оптимальная температура для смены резины.

Летняя резина при температуре ниже 5 – 7 градусов, становится жесткой и теряет сцепление с дорогой, что может привести к неуправляемости авто. В то же время зимняя наоборот остается в рабочем состоянии даже в лютые морозы, поэтому более безопасна в этот период.



Важно менять шины, даже если зима теплая / Фото blog.pokupon.ua (иллюстративное)

► Какие шины лучше выбирать

Если же в 2020 году зима действительно будет теплой, то выбирать нужно европейские модели шин. "Есть скандинавские шины для суровой скандинавской зимы: с шипами, состав резины совсем другой. Однако есть модели для теплых зим", – объяснил Волощенко.

Он отметил, что украинцам можно выбирать варианты для европейской теплой зимы. Однако точно надо менять резину на зимнюю. Как заверил эксперт, на "переобувании" подготовка авто к зиме не заканчивается.

► Проверка аккумулятора

Перед началом сезона необходимо проверить аккумулятор автомобиля, чтобы не возникло неожиданных поломок после ночевки авто на холоде или при движении. Особенно это касается авто с пробегом.

"Когда заводите авто утром и чувствуете, что стартеру трудно вращать мотор, то есть аккумулятор уже немного подсел, это означает, что нужно или подзарядить хорошенько его, или, если не хотите с этим играть, купите новый", – сказал автомобильный эксперт Сергей Волощенко.

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► Замена жидкости для стеклоомывателя

Следующим шагом подготовки авто должна быть замена жидкости для стеклоомывателя. Тут как с резиной, под каждый сезон – свой вариант. Зимой необходимо залить специальную, которая не замерзает.

Обычно, летом туда и воду обычную льем, но, как только стукнут первые морозы, то в тончайших трубках, которые подводят к нашим стеклоомывателей, вода очень быстро замерзает,

– объяснил эксперт.

Сами стеклоомыватели тоже стоит заменить перед зимним периодом. Со временем резина на них стирается и на ней образуются трещинки, если их вовремя не заменить, то вместо того, чтобы мыть окно, они будут только разводить грязь.

► Диагностика

Чтобы водители были уверены, что ничего не пропустили, Волощенко посоветовал раз в полгода проводить полную диагностику авто. "Стоит выбрать нормальную станцию, поехать туда, заплатить 200 – 300 гривен и получить полный вердикт по вашему авто", – отметил Волощенко.

► Важные вещи в авто

Если же уверены, что с основными элементами авто все в порядке, можно задуматься и о приятных мелочах, которые могут облегчить зимний период. К примеру, специальное силиконовое масло поможет избежать замерзания замков и дверей авто. Если замерзание все же произошло, то стоит держать в багажнике специальную жидкость для разморозки.



Следует иметь в машине жидкость для разморозки / Фото GettyImages

В случае значительных снегопадов, могут понадобиться трос, лопата и антибуксирующие траки. Не лишними будут и скребок для стекла и рукавицы, если окна намерзнут. А для максимального комфорта можно запастись специальными чехлами для подогрева сидений.

Как подготовить авто к зиме: видео