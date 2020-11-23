Подготовка к убийству свидетелей, партбилет Левина от "Батькивщины": новые детали дела Гандзюк
Днепровский райсуд Киева продолжает рассмотрение дела о смертельном нападении на активистку Екатерину Гандзюк. В организации преступления обвиняют главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата облсовета Алексея Левина.
Cправа Гандзюк: что нового удалось обнаружить суду
20 ноября суд продолжил исследовать письменные доказательства стороны обвинения. Об этом сообщает Watchers Media.
К теме Годовщина смерти Екатерины Гандзюк: не все причастные к убийству на скамье подсудимых
Какие документы изучил суд
- Постановление об объявлении в розыск подозреваемого Левина.
- Повестки о вызовах на вручение подозрений Мангеру и Левину.
- Документы государственной пограничной и миграционной служб касательно Левина.
Также суд исследовал выписку из базы данных о пересечении государственной границы обвиняемым Левиным. Там говорится о том, что он летал в Тегеран в 2016 году, а в 2018 году пересекал на автомобиле пункт пропуска "Рени" на границе с Молдовой.
Партийный билет "Баткивщины", изданный Левину: интересная деталь
Кроме того, суд изучил письмо к руководителю регионального херсонского отделения "Батькивщины" относительно партийного билета, выданного Левину (этот билет обнаружили во время обыска – 24 канал). Приняли во внимание и ответ председателя партийной ячейки о том, что Алексей Левин не состоял в списках партии "Батькивщина".
В это же время адвокат Дмитрий Ильченко заявил в суде, что следствие с целью сфабриковать дело на Мангера и Левина якобы подделало этот билет.
"Теоретически партия не могла этот билет выдать, ведь у партии есть ограничения в отношении лиц, которых принимают в ряды партии", – заявил Ильченко.
В то же время в паблике "Кто заказал Катю Гандзюк?" активисты обнародовали заявление, в котором указали, что адвокат Мангера сам может быть причастен к выдаче фейкового партбилета Мангера. По их словам, когда партбилет выдали Левину, а именно 3 октября 2017 года, Ильченко занимал должность заместителя председателя Херсонской областной организации политической партии "Батькивщина".
Наши источники в партии сообщают, что на момент выдачи бандиту Левину партбилета, председатель облорганизации отсутствовал, а партбилет Ильченко выдал Левину самостоятельно, имея доступ к печати и подделав подпись руководителя облорганизации Юрия Одарченко,
– отмечают активисты.
Заметим, что в декларации Дмитрия Ильченко за 2017 действительно содержится запись о том, что он занимал такую должность в этот период.
Обратите внимание Два года после смерти Кати Гандзюк: как убили, почему заказчики до сих пор не наказаны
Выдержка из декларации Ильченко о членстве в "Батькивщине" / Скриншот
Что еще исследовали в суде
Суд рассмотрел и выписку из реестра досудебных расследований. В ней указано, что во время досудебного расследования выявлен факт подготовки к убийству свидетелей Павла Пилипенко и Сергея Браги, а также членов их семей. Причиной этих преступных действий, стало то, что свидетели давали показания по делу Мангера и Левина.
Речь шла о том, что следствие внесло данные в ЕРДР по факту заявлений свидетелей об угрозах убийством. Соответствующие данные из реестра прокуратура приобщила к материалам дела по Мангера и Левина.
Мы принимали меры для того, чтобы избежать причинения тяжких последствий для жизни и здоровья свидетелей,
– объяснил прокурор Андрей Синюк суду.
Адвокаты же Мангера резко опровергли возможность того, что их подзащитный мог угрожать свидетелям Браге и Пилипенко.
Судья Юлия Иванина продолжит рассматривать дело 26 ноября.
Советуем ознакомиться Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
Нападение на Екатерину Гандзюк: главное
- Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2020 года. Уже через 3 месяца, 4 ноября, активистка умерла в больнице – у нее были многочисленные химические ожоги тела.
- Причиной трагедии называют именно деятельность активистки. Она боролась с коррупцией на Херсонщине и этим якобы мешала местным чиновникам.
- Несмотря на то, что прошло уже много времени, дело до сих пор расследуется. Главного виновного в убийстве – заказчика – до сих пор не наказали.
- Заказчиком следствие считает председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Посредником – Алексея Левина. Они находятся под стражей.
- 6 июня 2019 года осудили пятерых исполнителей преступления.
- 16 октября 2020 года Приморский районный суд Одессы признал Игоря Павловского виновным в сокрытии преступления. Однако его наказание – 2 года лишения свободы с испытательным сроком на 1 год. Такой приговор предусматривает выход Павловского на свободу.
Поделиться новостью