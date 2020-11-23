Днепровский райсуд Киева продолжает рассмотрение дела о смертельном нападении на активистку Екатерину Гандзюк. В организации преступления обвиняют главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата облсовета Алексея Левина.

Cправа Гандзюк: что нового удалось обнаружить суду

20 ноября суд продолжил исследовать письменные доказательства стороны обвинения. Об этом сообщает Watchers Media.

К теме Годовщина смерти Екатерины Гандзюк: не все причастные к убийству на скамье подсудимых

Какие документы изучил суд

Постановление об объявлении в розыск подозреваемого Левина.



Повестки о вызовах на вручение подозрений Мангеру и Левину.



Документы государственной пограничной и миграционной служб касательно Левина.

Также суд исследовал выписку из базы данных о пересечении государственной границы обвиняемым Левиным. Там говорится о том, что он летал в Тегеран в 2016 году, а в 2018 году пересекал на автомобиле пункт пропуска "Рени" на границе с Молдовой.

Партийный билет "Баткивщины", изданный Левину: интересная деталь

Кроме того, суд изучил письмо к руководителю регионального херсонского отделения "Батькивщины" относительно партийного билета, выданного Левину (этот билет обнаружили во время обыска – 24 канал). Приняли во внимание и ответ председателя партийной ячейки о том, что Алексей Левин не состоял в списках партии "Батькивщина".

В это же время адвокат Дмитрий Ильченко заявил в суде, что следствие с целью сфабриковать дело на Мангера и Левина якобы подделало этот билет.

"Теоретически партия не могла этот билет выдать, ведь у партии есть ограничения в отношении лиц, которых принимают в ряды партии", – заявил Ильченко.

В то же время в паблике "Кто заказал Катю Гандзюк?" активисты обнародовали заявление, в котором указали, что адвокат Мангера сам может быть причастен к выдаче фейкового партбилета Мангера. По их словам, когда партбилет выдали Левину, а именно 3 октября 2017 года, Ильченко занимал должность заместителя председателя Херсонской областной организации политической партии "Батькивщина".

Наши источники в партии сообщают, что на момент выдачи бандиту Левину партбилета, председатель облорганизации отсутствовал, а партбилет Ильченко выдал Левину самостоятельно, имея доступ к печати и подделав подпись руководителя облорганизации Юрия Одарченко,

– отмечают активисты.

Заметим, что в декларации Дмитрия Ильченко за 2017 действительно содержится запись о том, что он занимал такую ​​должность в этот период.

Обратите внимание Два года после смерти Кати Гандзюк: как убили, почему заказчики до сих пор не наказаны



Выдержка из декларации Ильченко о членстве в "Батькивщине" / Скриншот

Что еще исследовали в суде

Суд рассмотрел и выписку из реестра досудебных расследований. В ней указано, что во время досудебного расследования выявлен факт подготовки к убийству свидетелей Павла Пилипенко и Сергея Браги, а также членов их семей. Причиной этих преступных действий, стало то, что свидетели давали показания по делу Мангера и Левина.

Речь шла о том, что следствие внесло данные в ЕРДР по факту заявлений свидетелей об угрозах убийством. Соответствующие данные из реестра прокуратура приобщила к материалам дела по Мангера и Левина.

Мы принимали меры для того, чтобы избежать причинения тяжких последствий для жизни и здоровья свидетелей,

– объяснил прокурор Андрей Синюк суду.

Адвокаты же Мангера резко опровергли возможность того, что их подзащитный мог угрожать свидетелям Браге и Пилипенко.

Судья Юлия Иванина продолжит рассматривать дело 26 ноября.

Советуем ознакомиться Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка

Нападение на Екатерину Гандзюк: главное