Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве стрелка в ресторане Харькова
Через несколько часов после объявления подозрения в убийстве в ресторане Biani Champagneria 32-летнему харьковчанину избрали меру пресечения. Его арестовали на 60 суток без права внесения залога.
О том, что судьи поддержали позицию прокуратуры и согласились не давать злоумышленнику возможность выйти на свободу, сообщили в полиции Харьковской области. Подозреваемому светит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
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Но для этого его вину еще надо доказать в суде.
Орудие убийства еще не установили
Согласно сообщению правоохранителей, 32-летний харьковчанин нанес мужчине ранения обеих ног. Из-за кровопотерю тот погиб. Впрочем, пока следователи не нашли ни орудия убийства, ни установили личности других посетителей заведения, которые били и держали стрелка.
Кроме того, правоохранители даже не знают, чем именно подозреваемый нанес погибшему Руслану Смирнову ранения.
Что известно об убийстве в ресторане Харькова
В ночь не 1 ноября в ресторане Biani Champagneria возник конфликт между двумя мужчинами. После этого один из них пошел за пистолетом и устроил в зале стрельбу.
Раненый клиент заведения вместе с другими посетителями избил стрелка, а затем нанес ему смертельные ранения.
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