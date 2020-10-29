Адвокат жертвы изнасилования в Кагарлыке предполагает, что подозреваемых освободят из-под стражи
Полицейских, находящихся под стражей по подозрению в изнасиловании Нели Погребицкой в Кагарлыкском отделении полиции, могут освободить . Все потому, что одного из фигурантов дела отпустили под домашний арест.
Сейчас суд не обнародовал аргументацию относительно своего решения об освобождении из-под стражи одного из подозреваемых Ярослава Левандюка. Об этом ТСН рассказала Злата Симоненко – адвокат Нели Погребицкой, которую изнасиловали в Кагарлыкском отделении полиции.
Важно Появились интересные детали о судье, что отпустила подозреваемого в кагарлыкском изнасиловании
Это первый признак того, что потенциально и двое других подозреваемых также могут быть освобождены из-под стражи. Поскольку к этому времени судьи принимали решения о необходимости содержания (подозреваемых – 24 канал) под стражей, из-за риска давления на свидетелей и потерпевшую, а также уничтожения доказательств,
– сказала Симоненко
Пострадавшая находится под охраной
По словам женщины, ее подзащитная до сих пор находится под охраной. Однако освобожденные из-под стражи полицейские могут попытаться повлиять на потерпевшую и ее родственников.
"Во время задержания полицейские говорили, что в случае их освобождения из-под стражи сделают все, чтобы пострадавшая не дала показания в суде. А ее показания в суде будут ключевыми для привлечения виновных лиц к ответственности", – подчеркнула адвокат.
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Главное об изнасиловании в Кагарлыке
- 24 мая 2020 года в Кагарлыкском отделении полиции двое правоохранителей избили и изнасиловали 26-летнюю Нелю Погребицкую.
- На следующий день после инцидента задержали двух подозреваемых правоохранителей – Николая Кузива и Сергея Сулиму.
- Им была избрана мера пресечения в виде круглосуточного содержания под стражей на 60 дней.
- Злоумышленники не признают свою вину.
- ГБР сообщило о подозрении еще двум работникам отделения полиции в Кагарлыке.
- 27 октября стало известно, что подозреваемого Левандюка отпустили из-под стражи.