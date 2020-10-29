Полицейских, находящихся под стражей по подозрению в изнасиловании Нели Погребицкой в Кагарлыкском отделении полиции, могут освободить . Все потому, что одного из фигурантов дела отпустили под домашний арест.

Сейчас суд не обнародовал аргументацию относительно своего решения об освобождении из-под стражи одного из подозреваемых Ярослава Левандюка. Об этом ТСН рассказала Злата Симоненко – адвокат Нели Погребицкой, которую изнасиловали в Кагарлыкском отделении полиции.

Важно Появились интересные детали о судье, что отпустила подозреваемого в кагарлыкском изнасиловании

Это первый признак того, что потенциально и двое других подозреваемых также могут быть освобождены из-под стражи. Поскольку к этому времени судьи принимали решения о необходимости содержания (подозреваемых – 24 канал) под стражей, из-за риска давления на свидетелей и потерпевшую, а также уничтожения доказательств,

– сказала Симоненко

Пострадавшая находится под охраной

По словам женщины, ее подзащитная до сих пор находится под охраной. Однако освобожденные из-под стражи полицейские могут попытаться повлиять на потерпевшую и ее родственников.

"Во время задержания полицейские говорили, что в случае их освобождения из-под стражи сделают все, чтобы пострадавшая не дала показания в суде. А ее показания в суде будут ключевыми для привлечения виновных лиц к ответственности", – подчеркнула адвокат.

Обратите внимание! 27 октября ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю Кагарлыкского отделения полиции. Правоохранители утверждают, что чиновник знал о преступлениях своих коллег, но покрывал их.

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