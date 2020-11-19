В США произошел курьезный момент при задержании Мэтью Пирси, которого подозревают в мошенничестве на более 35 миллионов долларов. Подозреваемый пытался скрыться от агентов ФБР на подводном скутере, но не все учел.

О том, как развивалась погоня между Мэтью Пирси и агентами ФБР, последние рассказали в своем отчете. Об этом сообщает издание CBS Sacramento.

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Сначала погоня происходила на суше – подозреваемый бежал на своей машине, а работники Федерального бюро расследований мчались за ним. Также за подозреваемым следовал вертолет.

Впоследствии Пирси подъехал к берегу озера Шаста, что в Калифорнии, и пересел на подводный скутер Yamaha. Мужчина исчез из поля зрения правоохранителей.

Сначала агенты ФБР не знали, куда он исчез, но позже увидели пузырьки в воде. Мэтью Пирси не учел одного – подводный скутер удобный для развлечений, но не слишком для погони, ведь его скорость под водой составляет всего 6,5 километра в час.

Поэтому работники ФБР перебрались на другой берег озера, где еще 25 минут ждали, пока подозреваемый сам к ним подплыл. Тогда его спокойно арестовали.

Интересно, что таким же образом действовал киногерой Джеймс Бонд в фильме "Шаровая молния". Впрочем, Мэтью Пирси не учел одного – что срабатывает в кино, не всегда действует в реальной жизни.