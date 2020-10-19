Подозреваемый по делу о завладении огромным количеством сахара Аграрного фонда Украины на 211,65 миллионов гривен Александра Высоцкого в начале октября случайно задержали в Киевской области. Он находился в розыске с 2016 года.

О задержании Высоцкого сообщили источники "Слова и Дела". Подробности того, как подозреваемый оказался под стражей, рассказал журналист Олег Новиков.

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Сейчас обвиненный в причастности к масштабному коррупционному преступлению находится в СИЗО. Согласно решению ВАКС, он может выйти на свободу под залог в 630 тысяч гривен, но эти деньги пока никто не вносил.

Что известно о "сахарном деле"

По данным следствия, экс-заместитель прокурора Киевской области Александр Колесников, а также бывший сотрудник Государственной исполнительной службы управления юстиции Черкасской области вместе с Высоцким и руководителем ООО "Эвериз Веб Солюшенс" Виталием Панферов передали складские помещения Аграрного фонда в аренду. Именно тогда из них начали вывозить десятки тонн государственного сахара.

В 2016 году фигурантов производства задержали. Но Высоцкий убежал. Его объявили в розыск, но найти не могли долгих 4 года. Или не хотели.

Александр Высоцкий находился в розыске с 19 декабря 2016 года / Скриншот сайта МВД

Нигде не скрывался

Судя по всему, беглец совсем ничего не делал, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей. Скорее всего, реальных действий для установления его местонахождения просто никто не совершал.

Задержали Высоцкого случайно. 5 октября 2020 года его автомобиль остановили патрульные. Тогда они увидели, что Высоцкий находится в базе МВД.

Как выяснилось, он все эти годы арендовал квартиру в поселке городского типа Белогородка под Киевом, работал за 15 тысяч гривен в месяц и вообще не переживал об уголовном деле.

Полузамороженное дело

Материалы по двум фигурантам так называемого "сахарного дела" уже несколько лет не могут начать рассматривать в суде по существу.

Производство под разными предлогами передавали из одного суда в другой.

В конце 2019 года оно оказалось в ВАКС. Однако никаких обвинительных актов служители Фемиды пока не выносили.