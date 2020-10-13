Резал шею и душил: на Сумщине подозреваемый в убийстве женщины 4 суток прятался в кукурузе
В Белопольском районе Сумской области произошло жестокое убийство 47-летней женщины. Обоснованно подозревают в этом племянника ее мужа, которого задержали через несколько дней после преступления.
О задержании подозреваемого, который несколько суток скрывался в полях с кукурузой, сообщили в пресс-службе полиции региона. По данным следствия, мужчина хотел скрыться, дождавшись подходящего момента.
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Как утверждают правоохранители, накануне убийства женщина выпивала вместе со своим сожителем и его племянником. Когда же пьянка закончилась, дядя пошел спать, а между женщиной и 30-летним мужчиной возникла ссора.
Умышленное убийство
Сначала полицейские узнали о смерти женщины от племянницы ее гражданского мужа. Именно она нашла тело и рассказала копам о внезапной смерти родственницы после длительного употребления водки.
Представители следственной группы, приехавшие на место происшествия, увидели на шее умершей следы насилия – порезы и следы удушения. Впоследствии версию об умышленном убийстве подтвердил судмедэксперт.
Далее были опрошены свидетели и установлен предполагаемый убийца.
Пошел спать после расправы
Правоохранители говорят, что возобновили события трагического вечера чуть ли не поминутно:
- после ссоры мужчина ударил пострадавшую ножом и для верности задушил;
- спрятав нож, он как ни в чем ни бывало пошел спать;
- когда тело убитой нашли, мужчина пытался договориться с сестрой не говорить об убийстве полицейским;
- потом он испугался наказания и убежал в поля с кукурузой.
Поймали подозреваемого, когда он пришел к собственной матери чтобы поесть и собрать вещи.
Сейчас мужчина уже признался в совершенном преступлении. Вскоре ему изберут меру пресечения.