Подразделения Азербайджана вошли в Агдамский район: что известно
В Нагорном Карабахе подразделения Азербайджана вошли в Агдамский район. Это первая территория, которую они освободили не боевыми действиями, а по договоренностям.
Агдам является одним из 3 регионов, которые окружают Карабах. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджанской Республики.
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В сообщении указано, что подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Агдамского района 20 ноября 2020 года.
В Минобороны Азербайджана отметили, что в течение дня обнародуют фото и видео с событий, которые будут происходить в Агдамском районе.
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