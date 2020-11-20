В Нагорном Карабахе подразделения Азербайджана вошли в Агдамский район. Это первая территория, которую они освободили не боевыми действиями, а по договоренностям.

Агдам является одним из 3 регионов, которые окружают Карабах. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджанской Республики.

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В сообщении указано, что подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Агдамского района 20 ноября 2020 года.

Обратите внимание! В Нагорном Карабахе Азербайджан и Армения обменялись телами 200 погибших. Это происходило при участии надзирателей из Международного Красного Креста.

В Минобороны Азербайджана отметили, что в течение дня обнародуют фото и видео с событий, которые будут происходить в Агдамском районе.

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