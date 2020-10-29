Ситуация с решением Конституционного суда указывает на возможность существования плана, направленного против основ украинской государственности. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил об аналогиях с событиями 2010 – 2014 годов.

Есть план подрыва украинской государственности

О том, что означает решение КСУ и кто им может "курировать", в фейсбуке рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Читайте также Доступ к е-декларациям восстановят: что известно о распоряжении правительства

Ряд последних событий, связанных с решениями КСУ, дает веские основания полагать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности,

– отметил Данилов.

По его словам, Конституционный суд в этом случае выступает "ледоколом "достижений Украины на пути к европейской и евроатлантической интеграции. А также разрушает антикоррупционное законодательство, принимая персонально направленные решения о антикоррупционных органах.

Есть аналогия к событиям 2010 – 2014 годов

Секретарь СНБО высказал предположение, что сложившейся ситуацией "дирижируют" некие внешние и внутренние силы, заинтересованные в максимальном ослаблении украинской власти и сворачивании европейской интеграции.

Прослеживается аналогия с событиями 2010 – 2014 годов, когда происходила активизация российских "агентов влияния", сворачивался европейский вектор развития, а Конституционный суд времен Януковича своим решением дал возможность узурпировать власть,

– добавил Данилов.

Он также напомнил, что в феврале 2019 года КСУ отменил закон о незаконном обогащении. В итоге закрыли уголовные производства. Решение от 27 октября 2020 года – фактическая ликвидация е-декларирования.

Каковы последствия решения КСУ

Оно, по мнению секретаря СНБО, приведет к катастрофическим последствиям как во внутри-, так и во внешнеполитическом измерении.

В частности, до формирования недоверия в отношениях Украины с ЕС, что ставит под угрозу существование безвизового режима, становится невозможным сотрудничество с международными финансовыми институтами и тому подобное.

Решение Конституционного суда: основное