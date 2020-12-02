Мальчик, которого подожгли школьники в Бердянске ради "крутого видео", получил ожоги 30% тела, в частности гениталий, ягодиц и рук. Сейчас он находится в больнице в Запорожье, куда его перевели из его родного города. Зовут мальчика Владимир, ему – только 12 лет.

Детали инцидента с поджогом школьника в Бердянске

Подробности того, что с ним произошло, рассказал сам Володя. Соответствующее видео выложила в фейсбуке волонтер Злата Некрасова.

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Известно, что парня облили его же сверстники. Обливали жидкостью, которая содержит более 60% спирта, и подожгли спичками. В общем Володя не хотел принимать в этом участие, но его товарищи пригрозили 100 сильными ударами по голове, если он не согласится.

Я пошел к друзьям домой на ночевку. Затем мы поиграли в интернет-игры и всякое такое. Затем Кирилл вспомнил о самопале, это самодельный алкогольный напиток... Они облили мне штаны. Они хотели сначала немного налить и потушить сразу ...

– вспомнил мальчик.

Внимание! Кадры, не рекомендованы к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!



Ожоги, которые получил несовершеннолетний Володя в результате поджога / Фото Златы Некрасовой

По словам волонтера, его воспитывает одна мать. Женщина временно не работает: стоит на учете в центре занятости. На лечение ребенка за 2 дня ей пришлось потратить 7 тысяч гривен. И у семьи больше денег нет.

"Нужно сделать все возможное, чтобы мальчик продолжал жить полноценной жизнью. Считаю, что, кроме помощи медикаментами, необходимо подключить психолога. Но не бросать мальчика точно", – подчеркнула Злата Некрасова.

Также она обнародовала реквизиты для помощи:

БФ "Эмоция"

Карта "Приватбанка"

5169330522219952

Назначение платежа: "Благотворительная помощь"

Добавим, что сейчас по этому делу ведется расследование.

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