Полный локдаун в Украине введут с 8 по 24 января включительно. В течение этого периода поезда будут продолжать курсировать в обычном режиме.

Укрзализныця позаботится обо всех противоэпидемических мерах для безопасности пассажиров во время путешествий, сообщает пресс-служба предприятия.

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Директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский подчеркнул, что все, кому будет нужно путешествовать по стране, смогут сделать это безопасным способом.

Дадим возможность добраться до работы работникам критических предприятий. В частности – тысячам медиков, которые доезжают до больниц по железной дороге, – подчеркнул он.

Стоит заметить, что на время зимних праздников Укрзализныця возобновляет движение ряда поездов. Подробнее о направлениях – читайте по ссылке.

Правила, которых следует придерживаться

В ведомстве призвали пассажиров обязательно носить маски во время путешествий, а также пользоваться антисептиком.

На нарушения обещают реагировать мгновенно. О них просят сообщать в контакт-центр по телефону 800-50-3111.

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