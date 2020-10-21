Более 100 нардепов от партии "Слуга народа" 21 октября отправились на Донбасс. За 2 дня поездки парламентарии планируют пообщаться с гражданскими и военнослужащими. Эксперт по вопросам управления репутацией считает, что любые действия политиков или партий в момент предвыборной кампании так или иначе являются пиаром или агитацией.

Потому что сам факт общения "слуг народа" с гражданскими и военными, проживание на линии разграничения может в определенной степени изменить мнение людей о том, за кого голосовать на выборах. Об этом Борис Тизенгаузен рассказал в эфире 24 каналу.

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По его мнению, для местных жителей это положительная история. Ведь в зону ООС приехало много народных депутатов именно к ним.

С политтехнологической стороны – поездка "Слуги народа" тоже сыграет положительную роль. Эксперт пояснил, что определенные политические силы пытались монополизировать историю армии, общения с военнослужащими.

Поэтому здесь "слуги" решают 2 задачи:

показать себя, пообщаться с людьми, посмотреть, что там происходит, сделать выводы. Борис Тизенгаузн предположил, что это будет своеобразная многоходовка. Депутаты приедут на Донбасс, проведут какое-то заседание;

попробовать оттянуть эту монополию на армию у других политических сил.

С точки зрения политтехнологии, ход – правильный. Однако следует помнить, что 24 октября там даже не будет названия "Слуга народа". Ведь продлится день тишины,

– пояснил эксперт по вопросам управления репутацией.

Он также отметил, что любая поездка политика, депутата, который умеет общаться с избирателями, так или иначе склоняет чашу весов в его сторону. В частности, если кандидат говорит и обещает правильные вещи.

"Думаю, что электорально результат будет. Однако здесь больше медийная составляющая. Встреча может охватить максимум 500 человек. Но поездка и ее результаты будут широко освещаться в СМИ", – подытожил Борис Тизенгаузен.

Поездка "Слуги народа" на Донбасс: что известно