Земля стекловатой: погиб главарь батальона боевиков "Призрак" Алексей Марков – фото
Пророссийские боевики сообщили о гибели одного из своих главарей – лидера батальона "Призрак" Алексея Маркова (позывной "Добрый"). По данным оккупантов, он погиб в ДТП, но эту версию уже называют довольно сомнительной.
Сепаратистские СМИ сообщают, что он умер в субботу, 24 октября в оккупированном Луганске. Об этом информирует 24 канал.
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Что известно о смерти Маркова
- Боевики о причинах смерти не пишут. Лишь констатируют смерть Маркова и выражают соболезнования.
- При этом местные издания, которые собрали информацию от очевидцев и фото с места происшествия, причиной смерти главаря "Призрака" называют ДТП в оккупированном Луганске.
- По предварительным данным, авария произошла в районе Городка в Луганске. Столкнулись легковой автомобиль, маршрутное такси 155 и автомобиль "УАЗ" с местным "полицейскими", который ехал с включенными маячками и сиреной. "УАЗ" в результате столкновения перевернулся.
Версия Дениса Казанского
Смерть Маркова подтвердил также журналист и представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.
В то же время он выразил сомнение по поводу версии с ДТП и вспомнил, как предыдущих командиров батальона "Призрак" убивали их же соратники.
Что известно об Алексее Маркове?
Российский наемник Алексей Марков воевал против Украины с 2014 года. Вооруженное формирование, которым он руководил, противостоит украинским позициям в районе Золотого, Желобка и Бахмутской трассы.
В своих интервью террорист заявлял, что вернется в Россию с победой. А мотивацию воевать объяснял тем, что на Донбассе полегло немало россиян.
ДТП в оккупированном Луганске / Фото с местных сайтов
Авария с участием Маркова в Луганске / Фото с местных сайтов