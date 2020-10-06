Погибшего в катастрофе Ан-26 курсанта Скочкова похоронят рядом с отцом-героем
Погибшего в катастрофе самолета Ан-26 курсанта Александра Скочкова похоронят в Мелитополе рядом с отцом. Жизнь отца Игоря Скочкова оборвалась в 2014 году при крушении самолета Ил-74 на Луганщине.
Похороны Скочкова-младшего состоятся 7 октября. Об этом рассказала мама погибшего героя Оксана Скочкова, сообщает "Громадське".
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Он был достойным летчиком, искренним, добрым, справедливым. Насте (сестре) он заменил отца. Я просто не знаю ... его отец тоже был таким. Он был достойным своего отца,
- рассказала женщина.
"В одну воронку снаряд дважды не попадает"
Курсанта однажды спросили, не боится ли он повторить судьбу своего отца, который погиб в небе. Тогда юноша возразил, что в одну воронку снаряд дважды не попадает, сообщает Армияинформ. впоследствии с жуткой точностью повторил судьбу своего отца: оба сгорели во время авиакатастрофы.
Александр Скочков / Фото Армияинформ
Игорь Скочков / Фото Армияинформ
У Скочкова-младшего остались мама, сестра и старенькие дедушка с бабушкой. В последний раз они видели внука, когда курсант приезжал домой в отпуск.