Погибшего в катастрофе самолета Ан-26 курсанта Александра Скочкова похоронят в Мелитополе рядом с отцом. Жизнь отца Игоря Скочкова оборвалась в 2014 году при крушении самолета Ил-74 на Луганщине.

Похороны Скочкова-младшего состоятся 7 октября. Об этом рассказала мама погибшего героя Оксана Скочкова, сообщает "Громадське".

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Он был достойным летчиком, искренним, добрым, справедливым. Насте (сестре) он заменил отца. Я просто не знаю ... его отец тоже был таким. Он был достойным своего отца,

- рассказала женщина.

"В одну воронку снаряд дважды не попадает"

Курсанта однажды спросили, не боится ли он повторить судьбу своего отца, который погиб в небе. Тогда юноша возразил, что в одну воронку снаряд дважды не попадает, сообщает Армияинформ. впоследствии с жуткой точностью повторил судьбу своего отца: оба сгорели во время авиакатастрофы.



Александр Скочков / Фото Армияинформ



Игорь Скочков / Фото Армияинформ

У Скочкова-младшего остались мама, сестра и старенькие дедушка с бабушкой. В последний раз они видели внука, когда курсант приезжал домой в отпуск.

Обратите внимание! Украинский самолет Ил-74 сбили российские боевики 14 июня 2014 года. На борту находились 49 военных, все они погибли.



Авиакатастрофа под Чугуевом / инфографика 24 канал