В Харькове 6 октября состоялось прощание с офицерами и курсантами, погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом. После официальной церемонии прощания грузовики с телами погибших военных погрузили в самолеты и отправили в их родные города.

В Харькове с погибшими пришли попрощаться более 3 тысяч человек, в том числе президент Владимир Зеленский вместе с женой, рассказала корреспондентка 24 канала с места событий.

К слову В Харькове попрощались с погибшими в авиакатастрофе Ан-26 военными: фото, видео

Далее тела военных повезли на Чугуевский аэродром. Очень символично, ведь именно сюда они не смогли долететь во время авиакатастрофы. Теперь именно отсюда они и совершили свой последний полет.

Тела погибших в авиакатастрофе под Чугуевом отправили домой: видео

Погибших военных отправили домой: смотрите фото

Погибшие в авиакатастрофе военные:

Богдан Кишеня, 30 лет – майор.

Алексей Остапенко, 28 лет – капитан.

Дмитрий Добреля, 28 лет – капитан.

Ашраф Мсуя, 29 лет – старший лейтенант.

Олег Козаченко, 40 лет – старший лейтенант.

Евгений Иванов, 42 года – прапорщик.

Олег Широчук, 40 лет – прапорщик.

Роман Корчовский, 21 год – старший сержант.

Владимир Олабин, 20 лет – курсант.

Евгений Скоробогатько, 27 лет – старший солдат.

Александр Скочков, 20 лет – солдат.

Андрей Роспотнюк, 21 год – солдат.

Максим Хомячук, 21 год – солдат.

Андрей Померанцев, 25 лет – солдат.

Дмитрий Андрущенко, 20 лет – младший сержант.

Руслан Шеремет, 22 года – солдат.

Артем Дудла, 21 год – солдат.

Александр Клевец – солдат.

Дмитрий Студинский – солдат.

Константин Зыбюк – солдат.

Дмитрий Донец, 19 лет – солдат.

Богдан Матвийчук, 19 лет – солдат.

Николай Микитченко, 22 года – сержант.

Ростислав Булий – солдат.

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Богдана Кишеню, Ашрафа Мсуя и Евгения Иванова похоронят на Преображенском кладбище в Чугуеве. На кладбищах в Харькове похоронят Алексея Остапенко и Олега Широчука, Дмитрия Добрелю, Артема Дудлу.

В Харьковской области похоронят также Дмитрия Андрущенко и Руслана Шеремета. С уроженцем Львовщины Виталием Вильховым попрощались еще раньше, ведь он умер в больнице, поэтому проблем с идентификацией не было. Остальных военных сейчас повезли в другие регионы – в общей сложности 11 областей.



Авикатастрофа под Чугуевом / Инфографика 24 канала