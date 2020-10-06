Погибшие в авиакатастрофе военные пошли в последний полет из Чугуева: фото и видео
В Харькове 6 октября состоялось прощание с офицерами и курсантами, погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом. После официальной церемонии прощания грузовики с телами погибших военных погрузили в самолеты и отправили в их родные города.
В Харькове с погибшими пришли попрощаться более 3 тысяч человек, в том числе президент Владимир Зеленский вместе с женой, рассказала корреспондентка 24 канала с места событий.
К слову В Харькове попрощались с погибшими в авиакатастрофе Ан-26 военными: фото, видео
Далее тела военных повезли на Чугуевский аэродром. Очень символично, ведь именно сюда они не смогли долететь во время авиакатастрофы. Теперь именно отсюда они и совершили свой последний полет.
Тела погибших в авиакатастрофе под Чугуевом отправили домой: видео
Погибших военных отправили домой: смотрите фото
Погибшие в авиакатастрофе военные:
- Богдан Кишеня, 30 лет – майор.
- Алексей Остапенко, 28 лет – капитан.
- Дмитрий Добреля, 28 лет – капитан.
- Ашраф Мсуя, 29 лет – старший лейтенант.
- Олег Козаченко, 40 лет – старший лейтенант.
- Евгений Иванов, 42 года – прапорщик.
- Олег Широчук, 40 лет – прапорщик.
- Роман Корчовский, 21 год – старший сержант.
- Владимир Олабин, 20 лет – курсант.
- Евгений Скоробогатько, 27 лет – старший солдат.
- Александр Скочков, 20 лет – солдат.
- Андрей Роспотнюк, 21 год – солдат.
- Максим Хомячук, 21 год – солдат.
- Андрей Померанцев, 25 лет – солдат.
- Дмитрий Андрущенко, 20 лет – младший сержант.
- Руслан Шеремет, 22 года – солдат.
- Артем Дудла, 21 год – солдат.
- Александр Клевец – солдат.
- Дмитрий Студинский – солдат.
- Константин Зыбюк – солдат.
- Дмитрий Донец, 19 лет – солдат.
- Богдан Матвийчук, 19 лет – солдат.
- Николай Микитченко, 22 года – сержант.
- Ростислав Булий – солдат.
Смотрите сюжет 24 канала: видео
Богдана Кишеню, Ашрафа Мсуя и Евгения Иванова похоронят на Преображенском кладбище в Чугуеве. На кладбищах в Харькове похоронят Алексея Остапенко и Олега Широчука, Дмитрия Добрелю, Артема Дудлу.
В Харьковской области похоронят также Дмитрия Андрущенко и Руслана Шеремета. С уроженцем Львовщины Виталием Вильховым попрощались еще раньше, ведь он умер в больнице, поэтому проблем с идентификацией не было. Остальных военных сейчас повезли в другие регионы – в общей сложности 11 областей.