Погода в Украине в первый день зимы, 1 декабря, будет солнечной во всех областях, кроме центральных. В то же время синоптики предупреждают о мокром снеге и сильном ветре на юге и в центре страны.

В Украине 1 декабря атмосферный фронт вызовет дождь и мокрый снег. Осадки будут падать от Черниговщины до Одесской и Николаевской областей. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Фронт затронет также Винницкую и Киевскую области. Во всех остальных областях Украины осадков не прогнозируют.

Температура воздуха на всей территории страны будет колебаться -2...+2 градусов. Холоднее всего будет в прикарпатских областях. Там столбик термометра опустится до -5 ...-11 градусов.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, на западе страны в первый день зимы будет солнечно и холодно. Температура воздуха 0...+2 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

В то же время в центре небо затянется облаками – до конца дня солнце так и не появится. Столбик термометра опустится до -1...+2 градусов. Днем будет падать мокрый снег.

На востоке первый день зимы пройдет без снега. Погода будет солнечной и холодной – 0...+2 градуса. На севере страны выпадет мокрый снег. Температура воздуха 0...+2 градусов.

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Теплее всего будет в южных областях. В Симферополе температура воздуха поднимется до +5...+7 градусов. В то же время в Херсоне, Николаеве и Одессе будет падать мокрый снег. Однако воздух будет относительно теплым – +2...+6 градусов.

В Киеве утром 1 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Однако к концу дня на небе появится солнце. Возможен небольшой снег. Температура воздуха составит -1...+1 градус.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 1 декабря

Ужгород – 0...+2

Львов – 0 ...– 2

Ивано-Франковск – 0 ...– 2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +2...+4

Николаев – +2...+4

Херсон – +4...+6

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Суммы – 0...+2

Полтава – 0...+2

Днепр – +1...+3

Запорожье – +1...+3

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – -1...+1



Прогноз погоды в Украине / Карта Укргидрометцентра