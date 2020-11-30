Прогноз погоды на 1 декабря: в Украине будет солнечно и снежно
Погода в Украине в первый день зимы, 1 декабря, будет солнечной во всех областях, кроме центральных. В то же время синоптики предупреждают о мокром снеге и сильном ветре на юге и в центре страны.
В Украине 1 декабря атмосферный фронт вызовет дождь и мокрый снег. Осадки будут падать от Черниговщины до Одесской и Николаевской областей. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Фронт затронет также Винницкую и Киевскую области. Во всех остальных областях Украины осадков не прогнозируют.
Температура воздуха на всей территории страны будет колебаться -2...+2 градусов. Холоднее всего будет в прикарпатских областях. Там столбик термометра опустится до -5 ...-11 градусов.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
По данным Укргидрометцентра, на западе страны в первый день зимы будет солнечно и холодно. Температура воздуха 0...+2 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.
В то же время в центре небо затянется облаками – до конца дня солнце так и не появится. Столбик термометра опустится до -1...+2 градусов. Днем будет падать мокрый снег.
На востоке первый день зимы пройдет без снега. Погода будет солнечной и холодной – 0...+2 градуса. На севере страны выпадет мокрый снег. Температура воздуха 0...+2 градусов.
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Теплее всего будет в южных областях. В Симферополе температура воздуха поднимется до +5...+7 градусов. В то же время в Херсоне, Николаеве и Одессе будет падать мокрый снег. Однако воздух будет относительно теплым – +2...+6 градусов.
В Киеве утром 1 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Однако к концу дня на небе появится солнце. Возможен небольшой снег. Температура воздуха составит -1...+1 градус.
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 1 декабря
Ужгород – 0...+2
Львов – 0 ...– 2
Ивано-Франковск – 0 ...– 2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – +2...+4
Николаев – +2...+4
Херсон – +4...+6
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Суммы – 0...+2
Полтава – 0...+2
Днепр – +1...+3
Запорожье – +1...+3
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – -1...+1
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