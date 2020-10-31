Прогноз погоды на 1 ноября: на Западе будет солнечно, на Востоке – дождь
В воскресенье, 1 ноября, погода в части Украины будет дождливой и пасмурной. Однако в некоторых регионах прогнозируют солнце.
Что прогнозируют синоптики
В большинстве регионов Украины прогнозируют дождь. Однако на западе обещают солнце. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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По прогнозу синоптикиа Натальи Диденко, восточную часть дожди охватят во второй половине дня и вечером. К слову, на Юге и Востоке средняя температура воздуха составит +11...+14 градусов.
В первый день ноября будем с циклоном прямо над Украиной,
– заметила Диденко.
В западных областях существенных осадков не будет. Средняя температура будет на уровне + 9...+11 градусов. Как отмечает синоптик, прогнозируют юго-восточный с переходом на северный ветер, 5 – 12 метров в секунду.
В Киеве предупреждают о дожде и порывистом ветре. Столбики термометров в столице будут достигать +8 градусов.
Температура воздуха в городах Украины в воскресенье, 1 ноября:
Ужгород – +10...+12
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +8...+10
Ровне – +9...+11
Житомир – +7...+9
Винница– +9...+11
Одесса – +10...+12
Николаев – +12...+14
Херсон – +13...+15
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +8...+10
Чернигов – +8...+10
Сумы – +10...+12
Полтава – +9...+11
Днепр – +11...+13
Запорожье – +10...+12
Донецк – +12...+14
Луганск – +12...+14
Харьков – +11...+13
Киев – +9...+11
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