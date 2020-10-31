В воскресенье, 1 ноября, погода в части Украины будет дождливой и пасмурной. Однако в некоторых регионах прогнозируют солнце.

Что прогнозируют синоптики

В большинстве регионов Украины прогнозируют дождь. Однако на западе обещают солнце. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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По прогнозу синоптикиа Натальи Диденко, восточную часть дожди охватят во второй половине дня и вечером. К слову, на Юге и Востоке средняя температура воздуха составит +11...+14 градусов.

В первый день ноября будем с циклоном прямо над Украиной,

– заметила Диденко.

В западных областях существенных осадков не будет. Средняя температура будет на уровне + 9...+11 градусов. Как отмечает синоптик, прогнозируют юго-восточный с переходом на северный ветер, 5 – 12 метров в секунду.

В Киеве предупреждают о дожде и порывистом ветре. Столбики термометров в столице будут достигать +8 градусов.

Температура воздуха в городах Украины в воскресенье, 1 ноября:

Ужгород – +10...+12

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +8...+10

Ровне – +9...+11

Житомир – +7...+9

Винница– +9...+11

Одесса – +10...+12

Николаев – +12...+14

Херсон – +13...+15

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +8...+10

Сумы – +10...+12

Полтава – +9...+11

Днепр – +11...+13

Запорожье – +10...+12

Донецк – +12...+14

Луганск – +12...+14

Харьков – +11...+13

Киев – +9...+11



Погода в Украине 1 ноября / Карта Укргидрометцентра