Погода в Украине в четверг, 10 декабря, будет прохладной и с большим количеством осадков. Синоптики прогнозируют на Западной Украине дожди и снегопады, местами будет гололед. Ночью будут заморозки, а днем столбики термометров покажут +1...+3 градуса.

В то же время на востоке будут морозы, но осадков не прогнозируют. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На Западной Украине облачная погода продержится до самого вечера. Утром ожидается снег, которому на смену придет дождь, однако во второй половине дня он должен прекратиться. Температура воздуха +2...+4 градуса. К обеду на востоке небо будет затянуто облаками, но уже во второй половине дня появится солнце. Термометры там покажут 0...-2 градуса

На севере Украины синоптики прогнозируют замерзание дождя и мокрого снега на дорогах. Воздух там прогреется до -1...+1 градуса. На юге небо покроется облаками и будет мрачным весь день. Там столбики термометров максимально покажут +3...+5 градусов.

В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Днем пойдет мелкий снег, который может усилиться ближе к вечеру. Воздух прогреется до -1...+1 градуса.

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Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 10 декабря

Ужгород – +5...+7

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +7...+9

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – +3...+5

Донецк – 0 ...– 2

Луганск – 0 ...– 2

Харьков – 0 ...– 2

Киев – -1...+1



Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 10 декабря / Фото Укргидрометцентра