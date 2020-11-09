Прогноз погоды на 10 ноября: Украину ожидает похолодание, но без осадков
Погода в Украине во вторник, 10 ноября, будет прохладной. Правда, осадков не прогнозируют, хотя иногда может быть довольно туманно.
Прогноз погоды Натальи Диденко
По сравнению с предыдущими днями, температура опустится. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
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Днем в Украине еще ожидают +8... +13 градусов. Однако Диденко предупреждает о тумане. По словам синоптика, это повлечет антициклон.
Антициклон прочно осел в Украине, любуется нашей осенней красотой, блокирует дожди, притягивает морозы и не думает пока куда-то ехать. Ему у нас хорошо,
– отметила синоптик.
В Киеве тоже будет сухо. В столице возможны периодические туманы с прояснениями. Днем в столице столбики термометров достигнут 8 градусов, ночью они опустятся до +2... +4 градуса.
К слову, в течение недели в Украине похолодает. Прогнозируют даже ночные и дневные морозы.
Что прогнозируют в Укргидрометцентре
По прогнозу Укргидрометцентра, в Украине тоже будет сухо и облачно с прояснениями. Средняя температура воздуха составит +6... +8 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье – +10... +12, холоднее – в Сумской области – +4... +6 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 10 ноября
Ужгород – +10... +12
Львов – +8... +10
Ивано-Франковск – +8... +10
Тернополь – +5... +7
Черновцы – +7... +9
Хмельницкий – +6... +8
Луцк – +5... +7
Ровно – +6... +8
Житомир – +7... +9
Винница – +7... +9
Одесса – +9... +11
Николаев – +8... +10
Херсон – +9... +11
Симферополь – +9... +11
Кропивницкий – +6... +8
Черкассы – +7... +9
Чернигов – +5... +7
Сумы – +4... +6
Полтава – +6... +8
Днепр – +7... +9
Запорожье – +8... +10
Донецк – +8... +10
Луганск – +6... +8
Харьков – +6... +8
Киев – +7... +9
Прогноз погоды в Украине на 10 ноября / Карта Укргидрометцентра
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