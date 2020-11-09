Погода в Украине во вторник, 10 ноября, будет прохладной. Правда, осадков не прогнозируют, хотя иногда может быть довольно туманно.

Прогноз погоды Натальи Диденко

По сравнению с предыдущими днями, температура опустится. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

Кстати Когда в Украину придут снег и морозы: прогноз

Днем в Украине еще ожидают +8... +13 градусов. Однако Диденко предупреждает о тумане. По словам синоптика, это повлечет антициклон.

Антициклон прочно осел в Украине, любуется нашей осенней красотой, блокирует дожди, притягивает морозы и не думает пока куда-то ехать. Ему у нас хорошо,

– отметила синоптик.

В Киеве тоже будет сухо. В столице возможны периодические туманы с прояснениями. Днем в столице столбики термометров достигнут 8 градусов, ночью они опустятся до +2... +4 градуса.

К слову, в течение недели в Украине похолодает. Прогнозируют даже ночные и дневные морозы.

Что прогнозируют в Укргидрометцентре

По прогнозу Укргидрометцентра, в Украине тоже будет сухо и облачно с прояснениями. Средняя температура воздуха составит +6... +8 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье – +10... +12, холоднее – в Сумской области – +4... +6 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 10 ноября

Ужгород – +10... +12

Львов – +8... +10

Ивано-Франковск – +8... +10

Тернополь – +5... +7

Черновцы – +7... +9

Хмельницкий – +6... +8

Луцк – +5... +7

Ровно – +6... +8

Житомир – +7... +9

Винница – +7... +9

Одесса – +9... +11

Николаев – +8... +10

Херсон – +9... +11

Симферополь – +9... +11

Кропивницкий – +6... +8

Черкассы – +7... +9

Чернигов – +5... +7

Сумы – +4... +6

Полтава – +6... +8

Днепр – +7... +9

Запорожье – +8... +10

Донецк – +8... +10

Луганск – +6... +8

Харьков – +6... +8

Киев – +7... +9



Прогноз погоды в Украине на 10 ноября / Карта Укргидрометцентра