Прогноз погоды на 10 октября: будет солнечно и тепло, но есть исключения
Погода в Украине в субботу, 10 октября, будет солнечной и теплой на почти всей территории страны. Дождливо будет лишь на крайнем юге – в Одесской области и Крыму, а также в части западных областей.
На Востоке, Севере и в Центре Украины осадков не ожидается. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.
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В течение дня дождливо будет в Черновицкой, Тернопольской, Ровненской и Житомирской областях. В остальных западных областях возможны лишь незначительные осадки. Кроме того, западный регион в субботу будет самым холодным – +14...+19 градусов.
Зато самым теплым традиционно будет Юг Украины – +20...+23 градуса. При этом в Одесской области и Крыму как в течение дня, так и всю ночь время от времени будут падать дожди.
На Севере, Востоке и в Центре весь день будет сухо. Там украинцы смогут насладиться нежным осенним солнцем, которое принесет в эти регионы комфортные +17...+20 градусов.
Аналогичная ситуация и в Киеве, где в течение дня ожидается солнечная погода и температура воздуха +17...+19 градусов.
Температура воздуха в городах Украины в субботу, 10 октября:
Ужгород – +16...+18
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +16...+18
Винница – +18...+20
Одесса – +20...+22
Николаев – +20...+22
Херсон – +20...+22
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +17...+19
Сумы – +18...+20
Полтава – +17...+19
Днепр – +18...+20
Запорожье – +17...+19
Донецк – +17...+19
Луганск – +17...+19
Харьков – +17...+19
Киев – +17...+19