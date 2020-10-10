Погода в Украине в субботу, 10 октября, будет солнечной и теплой на почти всей территории страны. Дождливо будет лишь на крайнем юге – в Одесской области и Крыму, а также в части западных областей.

На Востоке, Севере и в Центре Украины осадков не ожидается. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.

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В течение дня дождливо будет в Черновицкой, Тернопольской, Ровненской и Житомирской областях. В остальных западных областях возможны лишь незначительные осадки. Кроме того, западный регион в субботу будет самым холодным – +14...+19 градусов.

Зато самым теплым традиционно будет Юг Украины – +20...+23 градуса. При этом в Одесской области и Крыму как в течение дня, так и всю ночь время от времени будут падать дожди.

На Севере, Востоке и в Центре весь день будет сухо. Там украинцы смогут насладиться нежным осенним солнцем, которое принесет в эти регионы комфортные +17...+20 градусов.

Аналогичная ситуация и в Киеве, где в течение дня ожидается солнечная погода и температура воздуха +17...+19 градусов.

Температура воздуха в городах Украины в субботу, 10 октября:

Ужгород – +16...+18

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +16...+18

Винница – +18...+20

Одесса – +20...+22

Николаев – +20...+22

Херсон – +20...+22

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +17...+19

Сумы – +18...+20

Полтава – +17...+19

Днепр – +18...+20

Запорожье – +17...+19

Донецк – +17...+19

Луганск – +17...+19

Харьков – +17...+19

Киев – +17...+19



Прогноз погоды на субботу, 10 октября, от Укргидрометцентра