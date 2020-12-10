Погода в Украине в пятницу, 11 декабря, будет не слишком комфортной. В ночь на пятницу западные и северные области ожидают осадки, а это – мокрый снег с дождем и даже ледовый дождь.

Все потому, что часть Украины накроет циклон, однако уже днем ​​его вытеснит антициклон с северо-востока. Об этом пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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Днем осадки вероятные лишь местами в западной части Украины. А в большинстве регионов будет преобладать сухая погода. Ветер 11-го декабря будет юго-восточным, до штормовых порывов,

– добавила она.

Холоднее всего будет на Донетчине, Луганщине и Харьковщине. Днем там столбики термометров опустятся до -1...+1 градуса. Ночью же будет холоднее – -6...-8 градусов.

Самая теплая погода ожидается на Закарпатье. Там воздух прогреется до +5...+7 градусов.

Внимание! 11 декабря ночью в западных областях, днем ​​в Приазовье порывы ветра 15-20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).

В Киеве днем ​​осадки прекратятся. Впрочем, ветер останется еще порывистым и некомфортным. Температура воздуха и ночью, и днем ​​неизменна: 0...-2 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 11 декабря

Ужгород – +5...+7

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – +4...+6

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – 0 ...– 2

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – +2...+4

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – 0...-2



Прогноз погоды в Украине на 11 декабря от Укргидрометцентра