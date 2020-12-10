Прогноз погоды на 11 декабря: мокрый снег, ледяной дождь и порывистый ветер
Погода в Украине в пятницу, 11 декабря, будет не слишком комфортной. В ночь на пятницу западные и северные области ожидают осадки, а это – мокрый снег с дождем и даже ледовый дождь.
Все потому, что часть Украины накроет циклон, однако уже днем его вытеснит антициклон с северо-востока. Об этом пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
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Днем осадки вероятные лишь местами в западной части Украины. А в большинстве регионов будет преобладать сухая погода. Ветер 11-го декабря будет юго-восточным, до штормовых порывов,
– добавила она.
Холоднее всего будет на Донетчине, Луганщине и Харьковщине. Днем там столбики термометров опустятся до -1...+1 градуса. Ночью же будет холоднее – -6...-8 градусов.
Самая теплая погода ожидается на Закарпатье. Там воздух прогреется до +5...+7 градусов.
В Киеве днем осадки прекратятся. Впрочем, ветер останется еще порывистым и некомфортным. Температура воздуха и ночью, и днем неизменна: 0...-2 градуса.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 11 декабря
Ужгород – +5...+7
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – 0...+2
Винница – 0...+2
Одесса – +4...+6
Николаев – +3...+5
Херсон – +3...+5
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – 0 ...– 2
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – -1...+1
Запорожье – +2...+4
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – 0...-2
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