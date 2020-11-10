Погода в Украине в среду, 11 ноября, будет морозной, но без осадков. В некоторых регионах столбики термометров ночью опустятся ниже нуля. В то же время днем почти во всех областях будет светить солнце.

Теплее всего будет в южных регионах Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение всего дня в Западной Украине небо будет покрыто облаками. Солнце лишь изредка будет выглядывать из-за облаков, но осадков не прогнозируют. Температура воздуха составит +6... + 8 градусов. Небо на Востоке почти весь день будет облачным, днем возможно небольшое прояснение. Термометры там покажут +4 ... + 6 градусов.

Север Украины будет в плену дождевых облаков вплоть до вечера, однако осадков не будет. Синоптики предупредили об ухудшении дальности видимости до 500 метров и меньше. Воздух там прогреется до +4...+6 градусов. На Юге традиционно будет теплее. Там столбики термометров покажут +7...+9 градусов.

В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера, но осадков не будет. Воздух прогреется до +9...+11 градусов.

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Прогноз погоды в городах Украины на среду, 11 ноября:

Ужгород – +7... + 9

Львов – + 6... + 8

Ивано – Франковск – +6...+8

Тернополь – +5... + 7

Черновцы – + 6... + 8

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +5... + 7

Ровно – + 4... + 6

Житомир – +5... + 7

Винница – + 6... + 8

Одесса – + 7... + 9

Николаев – + 6... + 8

Херсон – + 6... + 8

Симферополь – +7... + 9

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – + 5 ... +7

Чернигов – + 4... + 6

Сумы – + 4... + 6

Полтава – + 4... + 6

Днепр – + 5 ... +7

Запорожье – + 5 ... +7

Донецк – + 5 ... +7

Луганск – + 4... + 6

Харьков – + 4... + 6

Киев – + 5 ... +7



Прогноз погоды в Украине на 11 ноября / Фото Укргидрометцентра