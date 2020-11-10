Прогноз погоды на 11 ноября: в Украину идет похолодание
Погода в Украине в среду, 11 ноября, будет морозной, но без осадков. В некоторых регионах столбики термометров ночью опустятся ниже нуля. В то же время днем почти во всех областях будет светить солнце.
Теплее всего будет в южных регионах Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В течение всего дня в Западной Украине небо будет покрыто облаками. Солнце лишь изредка будет выглядывать из-за облаков, но осадков не прогнозируют. Температура воздуха составит +6... + 8 градусов. Небо на Востоке почти весь день будет облачным, днем возможно небольшое прояснение. Термометры там покажут +4 ... + 6 градусов.
Север Украины будет в плену дождевых облаков вплоть до вечера, однако осадков не будет. Синоптики предупредили об ухудшении дальности видимости до 500 метров и меньше. Воздух там прогреется до +4...+6 градусов. На Юге традиционно будет теплее. Там столбики термометров покажут +7...+9 градусов.
В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера, но осадков не будет. Воздух прогреется до +9...+11 градусов.
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Прогноз погоды в городах Украины на среду, 11 ноября:
Ужгород – +7... + 9
Львов – + 6... + 8
Ивано – Франковск – +6...+8
Тернополь – +5... + 7
Черновцы – + 6... + 8
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +5... + 7
Ровно – + 4... + 6
Житомир – +5... + 7
Винница – + 6... + 8
Одесса – + 7... + 9
Николаев – + 6... + 8
Херсон – + 6... + 8
Симферополь – +7... + 9
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – + 5 ... +7
Чернигов – + 4... + 6
Сумы – + 4... + 6
Полтава – + 4... + 6
Днепр – + 5 ... +7
Запорожье – + 5 ... +7
Донецк – + 5 ... +7
Луганск – + 4... + 6
Харьков – + 4... + 6
Киев – + 5 ... +7
Прогноз погоды в Украине на 11 ноября / Фото Укргидрометцентра
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