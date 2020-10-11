Прогноз погоды на 11 октября: в Украине – облачно с прояснениями и не без осадков
Погода в Украине в воскресенье, 11 октября, будет облачной и по мере солнечной. Однако жителям южных, восточных и центральных регионов Украины синоптики пообещали дожди.
В Украине 11 октября будут достаточно тепло. Наиболее высоко столбики термометров поднимутся на юге – до +20...23 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Прохладнее всего – на Львовщине, здесь прогнозируют лишь +14...+16 градусов. В остальных регионах Украины температура будет колебаться – от +15 до +19 градусов тепла.
Что касается осадков, то зонтики следует прихватить с собой жителям южных, восточных и центральных областей. Дождь будет идти на Донетчине, Луганщине, Полтавщине, Запорожье, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
В Киеве выходные обещают теплую погоду без осадков. Октябрь – красивый, пестрый в цветах, пока теплый, без осенних холодов,
– написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха в городах Украины в воскресенье, 11 октября:
Ужгород – +15...+17
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +16...+18
Винница – +17...+19
Одесса – +20...+22
Николаев – +20...+22
Херсон – +20...+22
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +16...+18
Суммы – +16...+18
Полтава – +16...+18
Днепр – +18...+20
Запорожье – +20...+22
Донецк – +18...+20
Луганск – +16...+18
Харьков – +17...+19
Киев – +17...+19
Прогноз погоды на воскресенье, 11 октября, от Укргидрометцентра