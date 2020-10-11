Погода в Украине в воскресенье, 11 октября, будет облачной и по мере солнечной. Однако жителям южных, восточных и центральных регионов Украины синоптики пообещали дожди.

В Украине 11 октября будут достаточно тепло. Наиболее высоко столбики термометров поднимутся на юге – до +20...23 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прохладнее всего – на Львовщине, здесь прогнозируют лишь +14...+16 градусов. В остальных регионах Украины температура будет колебаться – от +15 до +19 градусов тепла.

Что касается осадков, то зонтики следует прихватить с собой жителям южных, восточных и центральных областей. Дождь будет идти на Донетчине, Луганщине, Полтавщине, Запорожье, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

В Киеве выходные обещают теплую погоду без осадков. Октябрь – красивый, пестрый в цветах, пока теплый, без осенних холодов,

– написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в городах Украины в воскресенье, 11 октября:

Ужгород – +15...+17

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +16...+18

Винница – +17...+19

Одесса – +20...+22

Николаев – +20...+22

Херсон – +20...+22

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +16...+18

Суммы – +16...+18

Полтава – +16...+18

Днепр – +18...+20

Запорожье – +20...+22

Донецк – +18...+20

Луганск – +16...+18

Харьков – +17...+19

Киев – +17...+19



Прогноз погоды на воскресенье, 11 октября, от Укргидрометцентра