Прогноз погоды на 12 декабря: мороз и мокрый снег
Погода в Украине в субботу, 12 декабря, будет пасмурной и неприветливой. Почти во всех областях будет падать дождь. Солнце за целый день так и не появится на горизонте.
В центральных и восточных областях синоптики прогнозируют минусовую температуру. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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На западе температура воздуха составит 0... +6 градусов. Целый день будет падать мокрый снег с дождем. Из-за этого небо будет хмурым. На востоке синоптики также прогнозируют осадки. Впрочем температура будет значительно холоднее. Столбик термометра опустится до -1… -3 градусов.
На севере страны температура составит -1… -3 градусов. Дождь со снег будет падать во всех областях, кроме Сумщины. На юге, традиционно, будет теплее. Воздух прогреется до +2... +6 градусов. В Херсоне и Симферополе осадков не прогнозируют. Идти снег будет только в Николаеве и Одессе.
В центральных областях температура воздуха составит -1... +1 градусов. Также возможны осадки.
В Киеве 12 декабря будут мрачно. Столбик термометра опустится до 0… -2 градусов. Кроме того, в столице будет падать мокрый снег с дождем.
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Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 12 декабря
Ужгород – +4... +6
Львов – +2... +4
Ивано-Франковск – +2... +4
Тернополь – 0... +2
Черновцы – +3... +5
Хмельницкий – 0... +2
Луцк – 0... +2
Ровно – 0... +2
Житомир – -1... +1
Винница – 0... +2
Одесса – +4... +6
Николаев – +2... +4
Херсон – +4... +6
Симферополь – +4... +6
Кропивницкий – -1... +1
Черкассы – -1... +1
Чернигов – -1… -3
Сумы – -1… -3
Полтава – 0... +2
Днепр – 1... +3
Запорожье – +2... +4
Донецк – -1... +1
Луганск – -1... +1
Харьков – -1... +1
Киев – 0... -2
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