Погода в Украине в субботу, 12 декабря, будет пасмурной и неприветливой. Почти во всех областях будет падать дождь. Солнце за целый день так и не появится на горизонте.

В центральных и восточных областях синоптики прогнозируют минусовую температуру. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На западе температура воздуха составит 0... +6 градусов. Целый день будет падать мокрый снег с дождем. Из-за этого небо будет хмурым. На востоке синоптики также прогнозируют осадки. Впрочем температура будет значительно холоднее. Столбик термометра опустится до -1… -3 градусов.

На севере страны температура составит -1… -3 градусов. Дождь со снег будет падать во всех областях, кроме Сумщины. На юге, традиционно, будет теплее. Воздух прогреется до +2... +6 градусов. В Херсоне и Симферополе осадков не прогнозируют. Идти снег будет только в Николаеве и Одессе.

В центральных областях температура воздуха составит -1... +1 градусов. Также возможны осадки.

В Киеве 12 декабря будут мрачно. Столбик термометра опустится до 0… -2 градусов. Кроме того, в столице будет падать мокрый снег с дождем.

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Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 12 декабря

Ужгород – +4... +6

Львов – +2... +4

Ивано-Франковск – +2... +4

Тернополь – 0... +2

Черновцы – +3... +5

Хмельницкий – 0... +2

Луцк – 0... +2

Ровно – 0... +2

Житомир – -1... +1

Винница – 0... +2

Одесса – +4... +6

Николаев – +2... +4

Херсон – +4... +6

Симферополь – +4... +6

Кропивницкий – -1... +1

Черкассы – -1... +1

Чернигов – -1… -3

Сумы – -1… -3

Полтава – 0... +2

Днепр – 1... +3

Запорожье – +2... +4

Донецк – -1... +1

Луганск – -1... +1

Харьков – -1... +1

Киев – 0... -2



Прогноз погоды на 12 декабря / Карта Укргидрометцентра