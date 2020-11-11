Погода в Украине в четверг, 12 ноября, будет солнечной, однако украинцам придется смириться с ноябрьским холодом. Температура воздуха прогреется лишь до +5...+ 7 градусов тепла.

Отдельные счастливчики смогут насладиться изморозью. Об этом на своей странице в фейсбук написала синоптик Наталья Диденко.

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В отдельных районах из-за похолодания и стационирования антициклона ожидается одно из красивейших метеорологических явлений – изморозь. Пофоткайте, если увидите,

– рассказала Диденко.

Ветер в Украине будет юго-восточный, умеренный. Кое-где возможны туманы.

Теплее всего будет на Западе. Воздух прогреется до +5...7 градусов. Холоднее всего – на Востоке. Температура там составит всего +2...+4 градусов.

В Киеве днем будет + 5...+7 градусов. Без осадков.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 12 ноября:

Ужгород – +5... + 7

Львов – +5... + 7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5... + 7

Черновцы – + 5 ... +7

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +5... + 7

Ровно – + 5 ... +7

Житомир – + 4...+6

Винница – + 5 ... +7

Одесса – + 7... + 9

Николаев – + 6... + 8

Херсон – +7... + 9

Симферополь – +7... + 9

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – + 4...+6

Чернигов – + 4...+6

Сумы – +3...+5

Полтава – +3...+5

Днепр – +3...+5

Запорожье – + 5...+7

Донецк – +3...+5

Луганск – + 2...+4

Харьков – +3...+5

Киев – + 5...+7



Прогноз погоды в Украине на 12 ноября / Карта Укргидрометцентра