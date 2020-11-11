Прогноз погоды на 12 ноября: по всей Украине будет солнечно и прохладно
Погода в Украине в четверг, 12 ноября, будет солнечной, однако украинцам придется смириться с ноябрьским холодом. Температура воздуха прогреется лишь до +5...+ 7 градусов тепла.
Отдельные счастливчики смогут насладиться изморозью. Об этом на своей странице в фейсбук написала синоптик Наталья Диденко.
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В отдельных районах из-за похолодания и стационирования антициклона ожидается одно из красивейших метеорологических явлений – изморозь. Пофоткайте, если увидите,
– рассказала Диденко.
Ветер в Украине будет юго-восточный, умеренный. Кое-где возможны туманы.
Теплее всего будет на Западе. Воздух прогреется до +5...7 градусов. Холоднее всего – на Востоке. Температура там составит всего +2...+4 градусов.
В Киеве днем будет + 5...+7 градусов. Без осадков.
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 12 ноября:
Ужгород – +5... + 7
Львов – +5... + 7
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +5... + 7
Черновцы – + 5 ... +7
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +5... + 7
Ровно – + 5 ... +7
Житомир – + 4...+6
Винница – + 5 ... +7
Одесса – + 7... + 9
Николаев – + 6... + 8
Херсон – +7... + 9
Симферополь – +7... + 9
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – + 4...+6
Чернигов – + 4...+6
Сумы – +3...+5
Полтава – +3...+5
Днепр – +3...+5
Запорожье – + 5...+7
Донецк – +3...+5
Луганск – + 2...+4
Харьков – +3...+5
Киев – + 5...+7
Прогноз погоды в Украине на 12 ноября / Карта Укргидрометцентра
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