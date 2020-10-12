Прогноз погоды на 12 октября: на удивление, до сих пор солнечно и тепло
Погода в Украине в понедельник, 12 октября, до сих пор будет солнечной и теплой для почти всей территории страны. Лишь крайний запад накроют дожди, которые продлятся в течение всех суток.
Кроме того, пока еще утихнет ощутимый осенний ветерок, который будет на всей территории Украины: 5–10 метров за секунду. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.
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Дожди накроют 5 западных областей – Закарпатскую, Львовскую, Волынскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую. Там одновременно будет и холодней всего – + 15...+19 градусов. Также прохладно в некоторых центральных областях – +17...+ 21 градус.
На востоке солнце порадует украинцев слишком теплыми, как для середины осени, показателями – +20...+22 градуса. На юге еще теплее – + 20...+24 градуса.
В Киеве погода тоже остается приятной. Никаких осадков, а температура воздуха останется на довольно комфортных показателях - +19...+ 21 градус.
Температура воздуха в городах Украины в понедельник, 12 октября:
Ужгород – +17... +19
Львов – +14... +16
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +18...+18
Черновцы – +17... +19
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +15... +17
Ровно – +15... +17
Житомир – +17... +19
Винница – +17... +19
Одесса – +20... +22
Николаев – +21... +23
Херсон – +22... +24
Симферополь – +20... +22
Кропивницкий – +20...+22
Черкассы – +19... +21
Чернигов – +17... +19
Сумы – +20... +22
Полтава – +20... +22
Днепр – +20... +22
Запорожье – +20... +22
Донецк – +20... +22
Луганск – +20... +22
Харьков – +20... +22
Киев – +19... +21
Прогноз погоды на понедельник, 12 октября, от Укргидрометцентра