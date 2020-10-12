Погода в Украине в понедельник, 12 октября, до сих пор будет солнечной и теплой для почти всей территории страны. Лишь крайний запад накроют дожди, которые продлятся в течение всех суток.

Кроме того, пока еще утихнет ощутимый осенний ветерок, который будет на всей территории Украины: 5–10 метров за секунду. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.

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Дожди накроют 5 западных областей – Закарпатскую, Львовскую, Волынскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую. Там одновременно будет и холодней всего – + 15...+19 градусов. Также прохладно в некоторых центральных областях – +17...+ 21 градус.

На востоке солнце порадует украинцев слишком теплыми, как для середины осени, показателями – +20...+22 градуса. На юге еще теплее – + 20...+24 градуса.

В Киеве погода тоже остается приятной. Никаких осадков, а температура воздуха останется на довольно комфортных показателях - +19...+ 21 градус.

Температура воздуха в городах Украины в понедельник, 12 октября:

Ужгород – +17... +19

Львов – +14... +16

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +18...+18

Черновцы – +17... +19

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +15... +17

Ровно – +15... +17

Житомир – +17... +19

Винница – +17... +19

Одесса – +20... +22

Николаев – +21... +23

Херсон – +22... +24

Симферополь – +20... +22

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +19... +21

Чернигов – +17... +19

Сумы – +20... +22

Полтава – +20... +22

Днепр – +20... +22

Запорожье – +20... +22

Донецк – +20... +22

Луганск – +20... +22

Харьков – +20... +22

Киев – +19... +21

Прогноз погоды на понедельник, 12 октября, от Укргидрометцентра