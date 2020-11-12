Погода в Украине в пятницу, 13 ноября, будет преимущественно сухой и солнечной. Столбики термометров в среднем будут показывать температуру от +6 до +8 градусов.

Прогноз погоды на 13 ноября от Натальи Диденко

Как написала Диденко в фейсбуке, 13 ноября на значительной части территории Украины будет без осадков. Правда, периодически будут появляться туманы с ухудшением видимости до 100 – 400 метров.

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По словам синоптика, погода будет холодной. Днем в пятницу в целом следует ожидать температуру от +3 до +8 градусов. На юге и Закарпатье столбики термометров будут показывать до +10 градусов.

Относительно Киева, в столице 13-го ноября будет сухо и свежо. Днем температура составит +4...+6 градусов.

Что говорят в украинском гидрометцентре

По данным Укргидрометцентра, 13 ноября будет солнечно и без осадков на всей территории Украины. Ветер будет дуть с юго-востока, а его скорость составит 3 – 8 метров в секунду.

Теплая погода будет в Крыму и Одесской области – +7...+9 градусов. Также тепло будет на Херсонщине, Львовщине, Буковине и Закарпатье – +6...+8. Зато самую холодную погоду следует ожидать на Сумщине – +2...+4. На остальной территории столбики термометров в среднем поднимутся до +4...+6 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 13 ноября

Ужгород – +6...+8

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +5...+7

Ровно – +4...+6

Житомир – +4...+6

Винница – +4...+6

Одесса – +7...+9

Николаев – +5...+7

Херсон – +6...+8

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +3...+5

Сумы – +2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+6

Запорожье – +5...+7

Донецк – +4...+6

Луганск – +4...+6

Харьков – +4...+6

Киев – +4...+6

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Прогноз погоды в Украине на 13 ноября / Данные Укргидрометцентра