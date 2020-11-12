Прогноз погоды на 13 ноября: солнечно и без осадков, но холодно
Погода в Украине в пятницу, 13 ноября, будет преимущественно сухой и солнечной. Столбики термометров в среднем будут показывать температуру от +6 до +8 градусов.
Прогноз погоды на 13 ноября от Натальи Диденко
Как написала Диденко в фейсбуке, 13 ноября на значительной части территории Украины будет без осадков. Правда, периодически будут появляться туманы с ухудшением видимости до 100 – 400 метров.
Обратите внимание Пожары прошли, начались снегопады: в Калифорнии и Неваде рекордный холод – фото, видео
По словам синоптика, погода будет холодной. Днем в пятницу в целом следует ожидать температуру от +3 до +8 градусов. На юге и Закарпатье столбики термометров будут показывать до +10 градусов.
Относительно Киева, в столице 13-го ноября будет сухо и свежо. Днем температура составит +4...+6 градусов.
Что говорят в украинском гидрометцентре
По данным Укргидрометцентра, 13 ноября будет солнечно и без осадков на всей территории Украины. Ветер будет дуть с юго-востока, а его скорость составит 3 – 8 метров в секунду.
Теплая погода будет в Крыму и Одесской области – +7...+9 градусов. Также тепло будет на Херсонщине, Львовщине, Буковине и Закарпатье – +6...+8. Зато самую холодную погоду следует ожидать на Сумщине – +2...+4. На остальной территории столбики термометров в среднем поднимутся до +4...+6 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 13 ноября
Ужгород – +6...+8
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +5...+7
Ровно – +4...+6
Житомир – +4...+6
Винница – +4...+6
Одесса – +7...+9
Николаев – +5...+7
Херсон – +6...+8
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +3...+5
Сумы – +2...+4
Полтава – +3...+5
Днепр – +4...+6
Запорожье – +5...+7
Донецк – +4...+6
Луганск – +4...+6
Харьков – +4...+6
Киев – +4...+6
Советуем ознакомиться Морозы и снег: прогноз погоды на ноябрь и осень в целом
Прогноз погоды в Украине на 13 ноября / Данные Укргидрометцентра
Поделиться новостью