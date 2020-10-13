Прогноз погоды на 13 октября: Украина будет одной из самых теплых стран Европы
Погода в Украине во вторник, 13 октября, будет в основном сухой, солнечной и теплой. Однако так будет не на всей территории – на Западе будет наблюдаться прохладная погода и дожди. Причиной такой погоды стал циклон Gizela.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Как Диденко отметила в фейсбуке, температура воздуха в течение 13 октября на большинстве территории Украины составит +20... +24 градуса. Зато на западе дожди снизят градусы до +16 ... +19 градусов. Дожди могут задеть и Одесчину.
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Кроме того, ветер будет дуть в юго-восточном направлении и доходить до порывистого, а на Западе – даже до штормового.
Что касается Киева, то здесь температура воздуха будет достигать + 20 градусов. Ветерок, правда, может задувать порывистый, юго-восточного направления. Дожди в столице – маловероятны.
Диденко добавляет, что в целом во вторник Украина будет одной из самых теплых стран Европы.
Что говорят в Украинском гидрометцентре
В Украинском гидрометцентре также на 13 октября прогнозируют дождливую погоду на Западе и части Одесской области. В то же время осадки являются вероятными на Николаевщине. Что касается остальной территории, то здесь будет сухо и солнечно.
Самую холодную температуру следует ожидать на Львовщине и Закарпатье – +15... +17 градусов. А теплее всего будет на Херсонщине и в Крыму – +22... +24. Скорость ветра составит 7 – 12 метров в секунду.
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Температура воздуха в городах Украины во вторник, 13 октября
Ужгород – +15 ... +17
Львов – +15 ... +17
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +17 ... +19
Черновцы – +17 ... +19
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +18 ... +20
Ровно – +18 ... +20
Житомир – +18 ... +20
Винница – +18 ... +20
Одесса – +21 ... +23
Николаев – +21 ... +23
Херсон – +22 ... +24
Симферополь – +22 ... +24
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – +20 ... +22
Чернигов – +20 ... +22
Сумы – +21 ... +23
Полтава – +20 ... +22
Днепр – +21 ... +23
Запорожье – +21 ... +23
ДОНЕЦК – +21 ... +23
Луганск – +21 ... +23
Харьков – +21 ... +23
Киев – +20 ... +22
Прогноз погоды в Украине на вторник, 13 октября / данные Укргидрометцентра