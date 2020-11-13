Прогноз погоды на 14 ноября: Украину ждут первые снегопады
Погода в Украине в субботу, 14 ноября, будет преимущественно холодной и сухой. Однако жители северных областей смогут насладиться первым снегом.
На большинстве территорий Украины будет без осадков. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
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Антициклон еще будет махать лапами и отгонять осадки. И только по северу Украины атмосферный фронт черкнет небольшим дождем и кое-где даже мокрым снегом,
– рассказала Диденко.
Воздух максимально прогреется до +7...+9 градусов. Теплее всего будет на западе, холоднее всего – на севере. Там температура воздуха опустится до +1...+3 градусов.
В Киеве возможен дождь или мокрый снег. Воздух прогреется до +4...+ 6 градусов тепла.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 14 ноября
Ужгород – +6... +8
Львов –+7... +9
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +6... +8
Черновцы – +6... +8
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +6... +8
Ровно – +6... +8
Житомир – +6... +8
Винница – +5 ... +7
Одесса – +6... +8
Николаев – +6... +8
Херсон – +6... +8
Симферополь – +9 ... +11
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +5 ... +7
Чернигов – +2... +4
Сумы – +1... + 3
Полтава – +2... +4
Днепр – +3... +5
Запорожье – +6... +8
Донецк – +5 ... +7
Луганск – +5 ... +7
Харьков – +2... +4
Киев – +4... +6
Прогноз погоды в Украине на 14 ноября / данные Укргидрометцентра
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