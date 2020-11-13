Погода в Украине в субботу, 14 ноября, будет преимущественно холодной и сухой. Однако жители северных областей смогут насладиться первым снегом.

На большинстве территорий Украины будет без осадков. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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Антициклон еще будет махать лапами и отгонять осадки. И только по северу Украины атмосферный фронт черкнет небольшим дождем и кое-где даже мокрым снегом,

– рассказала Диденко.

Воздух максимально прогреется до +7...+9 градусов. Теплее всего будет на западе, холоднее всего – на севере. Там температура воздуха опустится до +1...+3 градусов.

В Киеве возможен дождь или мокрый снег. Воздух прогреется до +4...+ 6 градусов тепла.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 14 ноября

Ужгород – +6... +8

Львов –+7... +9

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +6... +8

Черновцы – +6... +8

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +6... +8

Ровно – +6... +8

Житомир – +6... +8

Винница – +5 ... +7

Одесса – +6... +8

Николаев – +6... +8

Херсон – +6... +8

Симферополь – +9 ... +11

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5 ... +7

Чернигов – +2... +4

Сумы – +1... + 3

Полтава – +2... +4

Днепр – +3... +5

Запорожье – +6... +8

Донецк – +5 ... +7

Луганск – +5 ... +7

Харьков – +2... +4

Киев – +4... +6



Прогноз погоды в Украине на 14 ноября / данные Укргидрометцентра