Погода в Украине в среду, 14 октября, будет все еще теплой, сухой и солнечной на большинстве территорий. Осадки возможны лишь на Западе. Температура воздуха ощутимо будет отличаться в зависимости от региона – от +9...+14 градусов, на западе до +19...+24 градусов, на востоке и юге.

На Покрова, в День защитника Украины, в Украине будет все еще тепло, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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Самую высокую температуру воздуха прогнозируют в восточных областях и на юге – +19...+24 градуса.

Зато холоднее всего будет в западной части- + 9 ... + 14 градусов. В Карпатах местами будет 0 градусов и даже ниже.

В Центральном регионе от + 15 градусов в Винницкой области до +23 градусов в Днепре и районах. В северной части Украины ожидают от +15 градусов на Житомирщине до +20 градусов на Сумщине.

Ветер будет дуть юго-западный, разгоняется до 5 – 12 метров за секунду.

На западе возможны дожди, а в Карпатах – снег. В большинстве же областей удержится преимущественно сухая погода, возможны лишь туманы.

В Киеве столбики термометров будут достигать + 17...+19 градусов. Дождей не прогнозируют.

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Температура воздуха в городах Украины в среду, 14 октября

Ужгород – +10 ... +12

Львов – +10 ... +12

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12 ... +14

Черновцы – +12 ... +14

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +11 ... +13

Ровно – + 12...+14

Житомир – +13 ... +15

Винница – +15 ... +17

Одесса – +18 ... +20

Николаев – +19 ... +21

Херсон – +20 ... +22

Симферополь – +22 ... +24

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +19 ... +21

Чернигов - +19 ... +21

Сумы – +1 – ... +21

Полтава – +19 ... +21

Днепр – +22 ... +24

Запорожье – +20 ... +22

Донецк – +22 ... +24

Луганск – +22 ... +24

Харьков – +22 ... +24

Киев – +17 ... +19



Прогноз погоды в Украине на среду, 14 октября / Данные Укргидрометцентра