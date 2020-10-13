Прогноз погоды на 14 октября: на западе прохладно и дожди, в остальных областях сухо и тепло
Погода в Украине в среду, 14 октября, будет все еще теплой, сухой и солнечной на большинстве территорий. Осадки возможны лишь на Западе. Температура воздуха ощутимо будет отличаться в зависимости от региона – от +9...+14 градусов, на западе до +19...+24 градусов, на востоке и юге.
На Покрова, в День защитника Украины, в Украине будет все еще тепло, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
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Самую высокую температуру воздуха прогнозируют в восточных областях и на юге – +19...+24 градуса.
Зато холоднее всего будет в западной части- + 9 ... + 14 градусов. В Карпатах местами будет 0 градусов и даже ниже.
В Центральном регионе от + 15 градусов в Винницкой области до +23 градусов в Днепре и районах. В северной части Украины ожидают от +15 градусов на Житомирщине до +20 градусов на Сумщине.
Ветер будет дуть юго-западный, разгоняется до 5 – 12 метров за секунду.
На западе возможны дожди, а в Карпатах – снег. В большинстве же областей удержится преимущественно сухая погода, возможны лишь туманы.
В Киеве столбики термометров будут достигать + 17...+19 градусов. Дождей не прогнозируют.
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Температура воздуха в городах Украины в среду, 14 октября
Ужгород – +10 ... +12
Львов – +10 ... +12
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +12 ... +14
Черновцы – +12 ... +14
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +11 ... +13
Ровно – + 12...+14
Житомир – +13 ... +15
Винница – +15 ... +17
Одесса – +18 ... +20
Николаев – +19 ... +21
Херсон – +20 ... +22
Симферополь – +22 ... +24
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +19 ... +21
Чернигов - +19 ... +21
Сумы – +1 – ... +21
Полтава – +19 ... +21
Днепр – +22 ... +24
Запорожье – +20 ... +22
Донецк – +22 ... +24
Луганск – +22 ... +24
Харьков – +22 ... +24
Киев – +17 ... +19
Прогноз погоды в Украине на среду, 14 октября / Данные Укргидрометцентра